Nico Williams y Lamine Yamal explican el piedra, papel o tijera contra Georgia: «Le dije, ¿qué haces?»

Nico Williams y Lamine Yamal se han convertido en los grandes protagonistas de España tras el partido ante Georgia de octavos de final de la Eurocopa, y no solamente por su rendimiento dentro del terreno de juego. Los dos extremos de la selección se hicieron virales por su baile tras el gol de Nico y por jugarse a piedra, papel o tijera quién bebía antes de la botella de agua. Los dos futbolistas desvelaron los motivos

«Faltaba poco de la botella que tenía en la mano, le estaba contando algo y cogió la botella. Le dije ‘¿qué haces? Que queda poco’ y nos lo jugamos a piedra, papel o tijera. Ganó y el chaval, iluminado, bebió y escupió el agua», comenzó explicando Lamine en una entrevista a los medios oficiales de la selección española; mientras Nico contó que se lo juegan casi todo a piedra, papel o tijera: «Para el postre, para, por ejemplo, un zumo de naranja… A veces me da pereza levantarme y lo echamos a suertes»

No obstante, Lamine Yamal dejó claro que él y Nico Williams sólo juegan a piedra, papel o tijera una vez ha terminado el encuentro o durante el día: «En el partido, si es una falta, no, pero durante el día sí», respondió el futbolista del Barcelona, que se ha convertido en una de las sensaciones de esta Eurocopa y ya suma dos asistencias en el torneo.

Esa imagen de Nico y Lamine recurriendo a piedra, papel o tijera para ver quién bebía agua primero no tardó en viralizarse en redes sociales. De hecho, recurren a este juego hasta pare decidir en qué lado del sofá se sienta cada uno en la entrevista. Lo llevan en los genes. Ese buen rollo se ve reflejado también en el campo, donde se han convertido en indispensables para Luis de la Fuente.

España baila al son de Nico y Lamine

Por último, los dos extremos de España explicaron la intrahistoria del baile después del gol de Nico Williams contra Georgia en los octavos de final. «Lo habíamos visto en TikTok y no lo ensayamos, nos salió natural. Lo hablamos en el autobús antes del partido, hicimos un baile que espero que le haya gustado a la gente», cuenta el futbolista del Athletic Club. Lamine contó que se mandan muchas cosas que ven en redes sociales.

Durante la entrevista se pudo ver el buen rollo que hay entre ambos, con bromas y vaciles, aunque también tuvieron momentos de seriedad. «Es muy buen chaval. Es una persona humilde, cariñoso, que te ayuda siempre que puede», señaló Lamine Yamal sobre un Nico Williams que destacó la cabeza que tiene el joven jugador del Barcelona pese a su juventud: «Es muy difícil con 16 años tener su cabeza y está muy bien».

Por su parte, el pequeño de los hermanos Williams reveló que fue Balde quién les presentó en septiembre de 2023. «Me dijo que había salido un chaval de las categorías inferiores, que era muy bueno. Personalmente no le conocía. A raíz de ese día, congeniamos hasta el día de hoy». Esas imágenes frente a Georgia son el reflejo de la buena relación que tienen ambos jugadores, que podrían compartir vestuario el año que viene si el Barça acaba fichando a Nico.

Ambos son conscientes de que se habla mucho de ellos y que hay muchas esperanzas puestas en ellos, pero mantienen los pies en el suelo y no pierden la perspectiva de lo que realmente importa: «Sabemos que nuestra fortaleza es el equipo. No solo lo individual», comienza diciendo Williams. Lamine, por su parte, destacó que «lo bueno de la Eurocopa es que acabas un partido y a los cuatro días tienes otro, solo piensas en fútbol. Y, al final, tenemos capitanes que no te dejan venirte arriba porque te ponen recto», matiza Lamine, que vuelve a los piropos hacia su amigo.