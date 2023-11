En Zaragoza, ZEC llama «fachas» a los que se manifiestan contra la amnistía en el pleno de Zaragoza

En el pleno extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la amnistía se han vivido escenas surrealistas. La concejal de Zaragoza en Común (ZEC), Elena Tomás Bona, ha perdido los papeles, y ha tildado de «fachas» a los que se han manifestado en las movilizaciones masivas de este fin de semana para mostrar su repulsa a la amnistía. Hasta el punto que la alcaldesa, Natalia Chueca, le ha tenido que decir «que no llame fachas a nadie», y la concejal ha reaccionado con un «no te jode».

«Hecho de menos, en este teatro, digo en este pleno, un poco de atrezo: una águila de San Juan, un yugo y unas flechas, uno de esos cánticos tan democráticos como son el cara el sol, el no menos democratísimo himno a la división azul, porque es así como ustedes salen a defender la democracia, con simbología fascista», ha expresado la concejal de ZEC, partido que llegó a la alcaldía en 2015, con Pedro Santisteve.

La concejal de ZEC se ha dirigido con estas palabras, no solo ante los concejales, sino a las 16 asociaciones civiles que han participado para mostrar su repulsa a la amnistía, expresando que los que se manifiestan «no saben salir a reivindicar sin sacar el facha que llevan dentro, háganselo mirar», mientras recibía abucheos y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tenido que llamar al orden.

Aprobada una moción contra la amnistía en Zaragoza

Hacía escasa una hora que 16 colectivos y entidades civiles se habían sumado en el ejercicio de sus derechos de un modo histórico para expresar su oposición ante la amnistía, donde se ha aprobado una moción del PP, que ha apoyado VOX y han votado en contra el PSOE y ZeC.

También se ha reprobado al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, por «mentir a los españoles y pactar, con el único objetivo de mantenerse en el poder, una ley infame para los intereses del conjunto de España, la Constitución y el Estado de Derecho».

ZEC falta el respeto también a Vidal-Quadras

Además, Tomás Bona ha justiciado el atentado de Alejo Vidal-Quadras «por corrupción», a fin de demostrar que la «desigualdad real» es la «falta de transparencia, escasez de mecanismos de participación y la debilidad de sistemas de rendición de cuentas por parte del gobierno», acusando a la derecha de corrupción.

«El otro día tirotearon al señor Vidal-Quadras por la financiación ilegal de Vox con dinero de un grupo terrorista iraní», ha expresado la concejal de ZEC, ante el estupor de toda la sala. El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha pedido que retire ese comentario «justificando el terrorismo» por el disparo al exdirigente del PP y fundador de VOX, y Tomás ha replicado que el propio herido había comentado que «pensaba que venía de Irán».

Natalia Chueca defiende las movilizaciones

En ese ambiente, la alcaldesa, Natalia Chueca ha expresado que las movilizaciones contra la amnistía en Zaragoza «muestran el hartazgo que hay en la sociedad española y aragonesa por los pactos indignos a los que llega el PSOE».

Estamos ante un @PSOE que ni es social ni es obrero ni es español pic.twitter.com/R7SQI2sD1q — Natalia Chueca (@ChuecaNatalia) November 14, 2023

«En este pleno hace tan solo cinco meses juraron y prometieron defender la Constitución y cumplir con la Constitución», ha recordado.

Dirigiéndose al PSOE, ha expresado que «están a punto de demostrar que su palabra no vale nada, y que prefieren ser un instrumento al servicio de Sánchez y de su partido, y no a los zaragozanos que les votaron confiando en ustedes. Hay otro camino: el de la dignidad, y no quedarnos como ciudadanos de segunda ni de tercera, frente a los vascos y a los catalanes».

Vox estrena nueva posición en el pleno

Los de Vox han estrenado nueva posición en el pleno, situándose al PP, tras que el grupo municipal de los de Abascal lo pidiera para no estar junto «a los golpistas», en referencia a PSOE y de ZEC, abandonado la tradicional bancada de la oposición.

Julio Calvo. Pleno Extraordinario sobre la Ley de Amnistía 🟢Están tratando de vender como un interés general lo que no es más que un interés personal de Pedro Sánchez” 🟢Esto a lo que estamos asistiendo no es una negociación, es una subasta pic.twitter.com/YnVyC9T5GY — Vox Zaragoza Ciudad (@zarag_ciudadvox) November 14, 2023

El portavoz de VOX, Julio Calvo, en su momento de intervención, ha definido que todos los juegos verbales de la izquierda «posverdad, neolengua», se ha «quedado antiguos», expresando que el argumentario de la izquierda es «de Orwell».

Calvo ha dicho que no es una negociación sino «una subasta de España» y ha alertado de que el «soborno de hoy es el chantaje de mañana y se pagará hasta que se tenga que convocar elecciones y mientras España quedará exhausta y arruinada», ha augurado.