Yolanda Díaz rabia contra quien la piropea pero ella le dijo a Garamendi: «Qué guapo estás»

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, se ha desmarcado con una denuncia por «discriminación» machista tras un comentario de un periodista, pero ella, meses atrás, utilizó prácticamente las mismas palabras para saludar a Antonio Garamendi. La fundadora de Sumar no soporta que la piropeen y critica públicamente que le dijeran «sin rubor» que cada día está «más guapa», pero ni menciona su comentario al presidente de la CEOE.

Preguntada por si había vivido algún caso de «discriminación», la ministra se sinceraba con una declaración que posteriormente se le ha venido en su contra. «Les he contado un caso que he vivido en el patio del Congreso y lo he sufrido ante la presencia manifiesta de varios compañeros suyos», comentó Díaz en una entrevista en el programa Hora 25, en la que quiso sincerarse, resaltando que es «vicepresidenta del Gobierno».

«Un periodista, sin rubor, me dijo directamente, me hizo un apelativo a mi estado físico, que le importaba poco lo que dijera yo en tribuna y que cada día estaba más guapa», denunciaba Yolanda Díaz, que a continuación narró cuál fue su reacción. «Yo me quedé pegada y les interrogué, les dije, ‘yo que hago ante esto’», comentaba Díaz en el programa de radio de la Cadena Ser, deslizando que cuestionó ante los presentes su potencial respuesta a este comentario, presuntamente vertido por un periodista, varón, del que se desconocen más datos.

A raíz de las palabras de Yolanda Díaz, en las redes sociales ha empezado a circular otro vídeo, en este caso correspondiente a unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en 2023. Ahí, Díaz se encontró con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, al que la ministra de Trabajo saludó con efusividad, carantoña incluida, y con unas palabras casi calcadas a las que ahora denuncia. «Qué guapo estás», le espetó a Garamendi.

Almeida retrata a Yolanda Díaz

Las reacciones no se han hecho esperar a través de las redes sociales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha sumado al retrato a Yolanda Díaz, publicando en su cuenta oficial de X el vídeo de la discordia con Garamendi. El regidor de la capital ha completado la publicación con un «qué hacemos con esto», en un doble vídeo en el que se puede ver a Díaz denunciando un episodio machista al recibir el mismo piropo que ella profirió meses atrás a Antonio Garamendi.