Yolanda Díaz se hace la tonta con las cloacas del PSOE: «No tengo opinión de lo que está pasando»

Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha asegurado no tener «opinión» sobre «lo que está pasando» con Leire Díez y un nuevo escándalo que rodea al PSOE, su socio en el Ejecutivo central. La vicepresidenta segunda elude de esta manera posicionarse de manera clara en contra de Pedro Sánchez mientras indica que «el Gobierno ha de gobernar» y que «hay que tomarse lo que está pasando en serio».

Después de la comparecencia de Leire Díez y su posterior entrevista exclusiva en OKDIARIO, Díaz ha evitado, en tres ocasiones, dar una respuesta clara sobre un nuevo caso que rodea al PSOE. «Yo creo que la corrupción, las cloacas son incompatibles con la democracia. Me parece que hay mucho ruido, hay mucho fango, hay muchos vodeviles», ha respondido la líder sumarita, que ha instado a continuación a «aclarar lo que está pasando» en favor de «la salud democrática» de España.

Si bien Yolanda Díaz opina que «hay que tomarse todo lo que está pasando en serio», ha afirmado en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo que desconoce la situación, a pesar de que la misma implica a miembros del Gobierno del que forma parte. «Yo no sé decir qué es lo que ha pasado, he visto ayer el vodevil y la ciudadanía está esperando una respuesta, la ciudadanía quiere salud democrática, quiere que avancemos en la agenda social».

Ferreras: “Lo que le pregunto es si se cree la versión del PSOE y de Leire Díez”. Yolanda Díaz: “Es que yo no tengo opinión sobre lo que está pasando”. ¡JAJAJAJA! Se juega su cargo, su piso de 400 metros gratis y todos los privilegios que tiene. pic.twitter.com/j15zD7AWMe — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) June 5, 2025

Preguntada repetidamente por su opinión sobre el caso que implica a Leire Díez por los audios contra la UCO, Díez ha seguido esquivando una respuesta concreta y, yéndose por las ramas, ha demandado «apagar el ruido y apagar el fango», porque, dice, «el Gobierno ha de gobernar y parece que ya a esta altura, dos años de Gobierno, ha llegado la hora de dar el giro social de la legislatura y trabajar para mejorar la vida de la gente».

El escape de Díaz ha necesitado de una evasiva clara sobre las cloacas del PSOE. «Es que yo no tengo opinión sobre lo que está pasando», ha espetado, a lo que el periodista ha respondido, mostrando su sorpresa por el aparente desconocimiento de la vicepresidenta segunda del Gobierno al respecto de un caso que tiene muy cerca. «No tengo opinión porque yo me estoy enterando por los medios de comunicación como toda España, por eso estoy pidiendo que frente a todo lo que estamos viendo, transparencia», ha tratado de zanjar Yolanda Díaz.