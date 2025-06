Así explica Leire Díez sus fotos con Sánchez, Begoña y la cúpula del PSOE: «Muchos militantes las tienen»

Leire Díez ha restado importancia en una entrevista exclusiva con OKDIARIO a sus fotografías junto a los principales dirigentes socialistas, desde Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, hasta José Luis Ábalos y Patxi López. Díez ha defendido que se trata de fotografías de «militante» tomadas en actos públicos del partido durante los últimos años y ha negado cualquier relación especial con la cúpula del PSOE, argumentando que «mucha gente» del partido tiene este tipo de instantáneas con los líderes socialistas.

La periodista freelance, de 51 años, ha explicado el contexto de cada una de las imágenes que han circulado en los últimos días y que algunos interpretan como una prueba de su proximidad al núcleo duro del sanchismo. «¿Tienen algún inconveniente?», se ha preguntado retóricamente ante las fotografías mostradas por Eduardo Inda, restando relevancia a unas instantáneas que considera normales dentro de la actividad militante.

La imagen más comentada es la que aparece junto a Pedro Sánchez. Dice que era un acto de las primarias de 2017 celebrado en Basauri, Vizcaya. «Como una militante más defendiendo la candidatura. Yo no tuve ningún papel relevante, no estuve en ningún comité de nada», ha explicado sobre su participación en aquella campaña interna del partido.

Respecto a la fotografía junto a Begoña Gómez, la investigadora ha situado la instantánea «en una Fiesta de la Rosa del PSOE en el Hotel Chiqui en Cantabria». «No me acuerdo de qué año es, pero fue esa fiesta. Eso tendrá, por el pelo que llevaba ahí, por lo menos siete u ocho años ya», ha calculado sobre la marcha.

Asegura que había cientos de militantes ese día y muchos también se hicieron esa foto con la esposa de Sánchez. «¿Por qué no lo buscáis? Seguramente en el Flickr de fotos de ese día encontraréis mucha gente haciéndose esa foto», ha sugerido.

«Yo ahí no tenía ningún cargo, creo que no era ni concejala ni nada», ha subrayado para contextualizar su situación en el partido en aquel momento.

«¿Parece que hay camaradería?», pregunta Eduardo Inda. A eso responde Leire Díez: «Hombre, cuando te pones para una foto no te pones a llorar».

Vínculos con el partido

La relación más estrecha que ha reconocido Díez es con Patxi López, ex presidente del Gobierno vasco y actual diputado socialista. «Claro que conozco a Patxi López. Hemos coincidido más porque somos del mismo pueblo [Portugalete]», ha explicado sobre esta conexión de carácter geográfico y personal.

Álbum de fotos de Leire Díez. (Composición: Javier Rubio)

Preguntada sobre si López es «el más amigo» de todos los dirigentes fotografiados, ha matizado: «Yo no he dicho que tenga amigos. He dicho que tengo conocidos».

«Hombre, es con el que más veces me he visto, porque hemos coincidido en más cosas», ha admitido sobre su relación con el político vasco. Confirma que «en alguna ocasión hemos coincidido» en actos de la Agrupación Socialista de Portugalete.

La investigadora también ha confirmado la existencia de una fotografía junto a José Luis Rodríguez Zapatero, tomada durante un congreso del partido: «Ese es un congreso del PSOE. Y son gente de la Federación de Cantabria, pero voy como militante».

Díez ha ratificado su condición de «militante pura» del PSOE al ser preguntada si era «puro PSOE». «No habéis mirado bien porque con Felipe González también hay alguna. No habéis investigado bien. Os ha faltado escarbar un poco más», ha respondido con humor, sugiriendo que existen más fotografías con otros líderes históricos del partido.

«¿Usted cree que hay militantes en el Partido Socialista, que tiene 50 ó 60.000 militantes, que tengan fotos con toda la cúpula?», le han preguntado. «Sí, claro. Mucha», ha zanjado con naturalidad.