Yolanda Díaz ha despreciado las palabras de Pablo Iglesias insinuando que podría haber elecciones en 2022. La ministra de Trabajo con un tono de reproche evidente ha contestado al ex líder de Podemos: «No hace falta leer a Sun Tzu para saber que para hacer política es determinante elegir el momento y el terreno de combate».

La cita de Yolanda Díaz al autor de El Arte de la Guerra es un claro reproche a la falta de conocimientos de Iglesias de los tempos en política. El que fuera mentor de Díaz y el que la designó como próxima candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, aseguró en RAC1 que las generales podrían adelantarse al año que viene.

Para Yolanda Díaz esto no son «especulaciones» y el Ejecutivo va a hacer tres cosas: «Gobernar, gobernar y gobernar». Pero la lección de la ministra de Trabajo a Iglesias no se ha quedado en una cita nada más. «¿Qué tiene que ganar Pedro Sánchez presentándose a unas elecciones después de pasar una serie de procesos electorales y autonómicos que no pintan bien para la izquierda?», se ha preguntado Díaz que ha añadido «¿o qué tiene que ganar si se consolida a su izquierda una opción política que penetre en su terreno electoral?», en referencia a su confluencia con Ada Colau y al margen de Podemos. .

Para Díaz, el Gobierno debe mostrarse tranquilo para sacar adelante a España de la crisis porque «el resto de especulaciones no le competen al Gobierno de España», ha recalcado al tiempo que rechazaba responder a la pregunta de si creía que esta era una manera de presionarla por parte de Iglesias para que cerrara cuanto antes la plataforma para liderar a todos los partidos a la izquierda del PSOE. En opinión de Díaz, esto son cuestiones «ajenas al Gobierno» que tendrá que «responder en otra ocasión».

El auge de Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo se ha convertido en una figura incómoda en el seno del Gobierno socialcomunista. En el PSOE ven como una verdadera amenaza los movimientos que está realizando Díaz para presentarse a las próximas generales con un nuevo partido o confluencia al margen de Podemos. Las encuestas, como la realizada por Data10 para OKDIARIO, muestran el auge de Díaz por encima del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siendo una de las ministras mejor valoradas.

En el otro ala se encuentra Podemos. Ione Belarra e Irene Montero se están quedando atrás, están siendo ninguneadas por Yolanda Díaz que no cuenta con ellas para su proyecto político que significará la desintegración de Podemos.

Ahora, Díaz ya se permite el lujo incluso de responder con sorna al que fuera su mentor en Unidas Podemos.