Vox echa balones fuera por su ‘no’ a Ayuso: «La orden vino impuesta desde la dirección nacional»

Vox ha decidido votar en contra de los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso después de que los de Rocío Monasterio no lograsen presentar a tiempo sus enmiendas alegando un «error informático». Según ha podido saber OKDIARIO, la decisión de oponerse a las cuentas del Ejecutivo madrileño no se ideó en el equipo de Vox Madrid, sino que vino directamente impuesta desde la dirección nacional del partido. En este sentido, una vez anunciado el voto negativo, los de Abascal han ordenado a sus cargos en Madrid que «cerrasen filas» y que defiendan la postura oficial de que todo ha sido debido a un fallo técnico en la web de la Asamblea de Madrid (error que ha negado la misma Cámara) y a que el PP no ha aceptado ninguna propuesta de la presidenta de la formación conservadora en Madrid. «La orden de votar en contra vino de arriba, de la dirección nacional. Ahora la postura oficial es echarle toda la culpa al error informático y al PP», han revelado fuentes de Vox Madrid.

Además, las mismas fuentes afirman que desde los diferentes grupos de coordinación intermunicipal del partido se ha extendido este mensaje y aquél que se queja o cuestiona el supuesto error informático es reprendido. «Si decimos que porque hemos presentado las enmiendas tarde nos dicen que no compremos el discurso del PP. El mensaje es negar cualquier equivocación nuestra», han manifestado, a la vez que añadían que en el partido verde no se entiende por qué la presidenta del ejecutivo madrileño no «ha pasado por alto» esa pequeña tardanza.

Asimismo, aseguran que todo esto puede deberse a una estrategia política de la dirección nacional. «Presentar tarde las enmiendas para luego votar que no. Así nos diferenciamos de Ayuso y no nos convertimos en la muleta del PP», han apuntado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comentado el porqué de la posición de su partido en Madrid durante una entrevista concedida a la Agencia Efe. El líder de la formación conservadora se quejó de que, tanto «el Partido Popular como Más Madrid, han decidido votar en contra de la admisión de las enmiendas de Vox que por un problema informático habían sido registradas más tarde» y que a otros grupos se les había tolerado este retraso. Abascal también afirmó que el PP les había hecho un feo con este asunto y que aunque las enmiendas no se pueden debatir, si es posible «un acuerdo político».