Villacís: «Sánchez es un perdonavidas amoral que se pasa el Estado de Derecho por el arco de triunfo»

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, califica a Pedro Sánchez de “perdonavidas carente de criterio moral alguno que se pasa el Estado de Derecho por el arco de triunfo”. Y eso que dice Villacís que no le gusta insultar. Pero el caso del presidente del Gobierno lo ve “como un hecho”: “Perdonavidas es lo que mejor le define”. Cree Begoña Villacís que Sánchez “juega con nosotros” y nos aplica “la teoría del umbral del dolor”: “Va subiendo el umbral del dolor y de la tolerancia de los españoles”. Cree que va creando cortinas de humo permanentes, como la baja menstrual. “Se cree por encima de todo. Todo lo que hace va destinado a minar el Estado de derecho” y recuerda la lista de cesados, incluido su compañero de partido Edmundo Bal. “Se pasa por el arco de triunfo nuestro Estado de derecho. Lo pone todo al servicio de mantenerse en el poder. Yo espero que le pase factura en las próximas elecciones porque quien empezó a polarizar España ha sido él”.

En la entrevista que concede a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Begoña Villacís habla de asuntos de la actualidad nacional. Como la nueva ley del aborto del PSOE y Podemos que autoriza a una niña de 16 años a abortar sin informar ni someterse a la autorización de sus padres. Villacís es partidaria del aborto a los 16 años, pero “informando a los padres salvo en los casos de riesgo para la menor en los que haya, supervisando, un mayor de edad de la administración”. A Villacís le parece que «la opinión de los padres no ha de ser vinculante porque un niño se tiene para toda la vida».

Feijóo: “Vuelven a equivocarse”

Opina también Begoña Villacís sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo, al que sitúa más en la derecha conservadora que en el centro. Le recordamos que la aspiración del nuevo líder de los populares es llegar a la orilla del PSOE. O sea, comerse a Ciudadanos. “Se han equivocado en las formas”, dice Villacís en un mensaje más dedicado -parece- a Teodoro García Egea y la anterior dirección de Pablo Casado, que fichó a Fran Hervías para desmantelar al partido de Inés Arrimadas desde dentro.

Cree Villacís, además, al hilo de las palabras de Elías Bendodo, que el PP de Feijóo da muestras de “volver a equivocarse intentando buscar la moderación hablando de un estado plurinacional… Galicia, nación… Cataluña, nación… Para mí, la nación es España”. Para criticar al PP de Feijóo, Villacís usa a Cayetana Álvarez de Toledo: “Esto de la moderación por la vía del nacionalismo, es lo que Cayetana Álvarez de Toledo llama apaciguamiento y eso el PP lo ha intentado varias veces. Lo intento [Aznar] con el Majestic. Lo intentó [Rajoy-Soraya] negociando con los independentistas, diciendo no, no vamos a daros un golpe de estado y no haciendo nada. La vía del apaciguamiento y la pasividad no funciona con los independentistas y con los nacionalistas. Para mí, eso no es moderación”.

Ciudadanos y su “ciclo adverso”

Begoña Villacís califica la situación de Ciudadanos, a la vista de los últimos resultados electorales, perspectivas en Andalucía y encuestas, como un “ciclo que no es bueno, un ciclo adverso que pasará”. Se aferra a que “los liberales alemanes, holandeses, rumanos… nos cuentan que les pasa lo mismo” debido a la polarización política. Cree que “el péndulo luego se gira” y que el “ciclo adverso” pasará cuando la gente “vuelva a demandar tranquilidad, sensatez, madurez y gestión”. Para entonces, habrá que ver si el PP de Feijóo ha podido pasarles por encima y borrarlos.

“¿Se ven, de nuevo, con 50 diputados?”, le preguntamos. “Por supuesto”, responde. “No se cuándo, pero volverá el centro liberal”. Es la expresión que repite en la entrevista no sabemos si dando por acaba la marca Ciudadanos como tal y pensando en una refundación del partido o de ese espacio político. Por eso concretamos la pregunta: “¿Tiene futuro Ciudadanos o desaparecerá?”. En la respuesta está el matiz: “Tiene futuro el espacio de centro liberal”. El tiempo dirá si esto es realista o es tener más moral que el Alcoyano.

Felipe VI: “Modélico”

Con el Rey Juan Carlos en Sangenjo, le preguntamos por su opinión sobre el tema. Y opina Begoña Villacís precisamente que “demasiada gente se mete a opinar sobre esto”. Dice que prefiere hablar del Rey Felipe más que del Rey Juan Carlos: “El Rey Felipe es el monarca que ha hecho el mayor ejercicio de transparencia y creo que es un monarca modélico. Creo que ha sabido desempeñar siempre perfectamente su papel con absoluta pulcritud, honestidad y transparencia”.

Begoña Villacís cree que el Rey Felipe “ha ido más lejos”: “Cuando pienso en nuestro rey, me acuerdo de los momentos del golpe en Cataluña contra la democracia y ese discurso que tuvo, que fue un discurso histórico que marca una época y marca una monarquía”. “Para mí -concluye- eso es lo que representa el Rey Felipe. Por eso sé que lo que tenga que hacer ahora [sobre Juan Carlos] lo hará bien”.