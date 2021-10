OKDIARIO ha tenido acceso al vídeo de Teresa Arévalo, jefa de Gabinete adjunta de la ministra Irene Montero, declarando como imputada ante el juez José María Escribano. Arévalo, asesora del Ministerio de Igualdad, manifestó el pasado 15 de julio de 2021 ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid: «Nunca he sido empleada de Podemos ni he tenido cargo remunerado en el partido, sólo (he cobrado) del Grupo Parlamentario».

El magistrado investiga el caso por un supuesto delito de administración desleal cometido por Montero al utilizar a Arévalo como cuidadora de sus hijos mientras desempeñaba cargos de responsabilidad en la formación morada. Pero si se comprueba que Arévalo trabajó como niñera de los líderes de Podemos cobrando del Congreso de los Diputados estaríamos ante un delito de malversación y no ya de administración desleal.

Montero le encomendó que se ocupara del cuidado de sus dos hijos, Leo y Manuel, que nacieron el 3 de julio de 2018. Según manifiestan fuentes del partido, la entonces diputada incluso se desplazaba hasta el chalet en la urbanización de La Navata para realizar dicha tarea. Cuando nació la pequeña Aitana, hija menor de la pareja, en agosto de 2019, Arévalo también se dedicó al cuidado de ella.

Hasta ese momento, Arévalo cobraba su nómina del Congreso de los Diputados pese a que las funciones que ejercía eran otras. Cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones generales para el 10 de noviembre de ese mismo año, Teresa Arévalo continuó con su labor.

Arévalo viajó con Montero

En la declaración, Teresa Arévalo reconoció que acompañó a Irene Montero en un viaje electoral al que la ministra acudió con su hija menor. OKDIARIO publicó el documento que demuestra que Podemos pagó a Arévalo con el presupuesto de la campaña electoral del 10-N para que realizase labores de cuidadora de la hija de Irene Montero. Fue la purgada abogada de Podemos, Mónica Carmona, quien aportó esta prueba al juez Escalonilla.