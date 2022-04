Las víctimas del aceite de colza, que padecen el conocido como Síndrome de Aceite Tóxico (SAT) denuncian que el Gobierno «nos ha engañado de nuevo y ahora nos dice que denunciemos a la Seguridad Social». El pasado 22 de Marzo, representantes de la Plataforma Seguimos Viviendo de afectados por el Síndrome de la Colza se reunió en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los máximos representantes del Gabinete del ministro José Luis Escrivá, en concreto cuatro miembros de esta plataforma se encontraron con la jefa de gabinete Mayte Ladró, con Daniel Jiménez y con Ángel Vite. La reunión se convocó después de que en octubre de 2021 miembros de esta asociación se encerrasen en el Museo del Prado con la intención de ser escuchados tras cuarenta años de lucha. El envenenamiento afectó a unas 25.000 personas y mató a otras 330 en el primer año y a un total de 5.000 a lo largo de los últimos 40 años.

Esta reunión surgió como respuesta a un acto de protesta convocado por la plataforma de afectados en el mes de octubre de 2021 cuando se encerraron en una sala del madrileño Museo del Prado. La protesta terminó con la detención de dos miembros de la asociación y la promesa del Gobierno de escuchar sus reivindicaciones.

Según la plataforma, «todo comenzó con buenos sentimientos hacia nosotros, pero ante uno de los problemas planteados en primer lugar, la incapacidad de una de nuestras víctimas, con hipertensión pulmonar y enfermedad mental grave, trabajadora durante toda su vida, con informes de los profesionales médicos especialistas de la Unidad Funcional específica del síndrome Tóxico del Hospital 12 de Octubre, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) resolvió que la petición de incapacidad laboral era negativa, obligándola a demandar al INSS y comenzado con ello un peregrinaje judicial y mental». Carmen Cortés, portavoz de esta asociación, añade que «la respuesta es, demandad al INSS, lo que provoca un peregrinaje y un desembolso de dinero que muchos nos tenemos, y que nadie te asegura que vayas a tener éxito».

En un comunicado difundido por la asociación añaden que «nuestras víctimas entran en graves crisis depresivas cuando conocen estas situaciones, este es otro caso más, pero son otros muchos los que hemos tenido que pasar por este calvario, y los que seguirán pasándolo, perdiendo salud y recursos económicos de los que no disponemos y de los que no siempre salimos ganadores, los jueces no siempre nos dan la razón, los abogados no siempre presentan las pruebas correctamente, los informes no siempre están bien elaborados, etc… Nuestra enfermedad es rara, degenerativa, con un futuro incierto y desconocida para la sociedad y los médicos, no considerada para quienes tienen que cuidarnos como víctimas del Estado, que somos desde el primer momento que enfermamos». Las víctimas quieren dejar claro que «si para ser escuchados, tenemos que repetir una acción como la del Museo del Prado, esta vez la contundencia no tendrá límites».