Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, sobre los disturbios: «Episodios como estos se repiten en medio de una campaña electoral cada vez más crispada»

A un mes de las elecciones generales, anticipadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de ver cómo el Congreso de los Diputados le tumbaba sus dos decretos de la vivienda, la situación política española se encuentra en uno de los peores momentos de su historia. Para más inri, hace dos días, España sufrió un duro golpe con el accidente ferroviario de Urda.

La inestabilidad política y la extrema polarización de la sociedad han derivado en disturbios violentos durante las últimas dos semanas en varias zonas del país. Tras unas protestas airadas en La Coruña por parte de ciudadanos que buscaban reventar un acto de Vox, los actos vandálicos se expandieron a Burgos, Barcelona y Bilbao, dándose en esta última unas imágenes «con una violencia a la que no estamos acostumbrados, digna de una película de Rambo», como afirmó un herido bilbaíno en Horizonte.

Vicente Vallés señala a la ultraizquierda

El presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, enumeró el pasado lunes los distintos disturbios que se han producido a lo largo y ancho del país. Unas imágenes sobrecogedoras en las que pudimos observar palizas de grupos de ultraizquierda a vecinos que intentaban frenar el caos, en Bilbao, así como coches y contenedores quemados en otras ciudades españolas.

«La semana pasada hubo disturbios en varias ciudades. Este fin de semana, el pillaje y la violencia se extendieron por Barcelona. Esta tarde ha ocurrido en Bilbao, donde han quemado varios coches y contenedores. Episodios como esos se repiten en medio de una campaña electoral cada vez más crispada. Faltan 34 días para las elecciones», enumeró Vallés al final del informativo.

Ni el PSOE ni sus socios en el Gobierno han condenado los actos. Unos sucesos que, lamentablemente, se han visto diluidos por el accidente ferroviario en Urda el pasado 28 de octubre, que ha dejado, por el momento, 69 víctimas mortales. Sumadas a las 46 del accidente de Adamuz, van ya 115 fallecidos en lo que va de año. Una situación que deriva en que la sociedad también esté «cada vez más crispada», como bien dice Vallés.