Varapalo judicial para Pablo Iglesias: pierde la querella contra el coronel de Infantería jubilado Diego Camacho por los supuestos delitos de injuria y calumnia. El juez Eduardo Muñoz de Baena ha absuelto a este ex agente del CESID –ahora Centro Nacional de Inteligencia– al que el ex vicepresidente segundo del Gobierno llevó a juicio por escribir un artículo sobre las relaciones «peligrosas» del ex líder de Podemos.

Camacho, de 76 años, es coronel del Ejército jubilado desde hace 11 años y especialista en Inteligencia, campo en el que desarrolló su carrera profesional. El 15 mayo de 2020 escribió un artículo sobre las relaciones de Iglesias. En la publicación, el militar realiza un análisis sobre una información publicada previamente por el periodista colombiano Herbin Hoyos. En la cita incluida por Camacho, el corresponsal de guerra latinoamericano señaló en una entrevista «las andanzas de Iglesias, Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y Hezbollah. La peripecia venezolana se inició en 2005, al lograr que Hugo Chávez financiara el proyecto de implantar el comunismo en la Unión Europea, partiendo de España. La vinculación continuó con Nicolás Maduro y desde entonces los tres políticos han cobrado dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano». El militar jubilado se hizo eco en su columna de opinión de estas afirmaciones vertidas por el periodista colombiano.

«Sostiene Hoyos que el fiscal general de los EEUU, William Barr, tiene los contactos de los tres por Iberoamérica y conoce los pasaportes falsos que Iglesias iba a proporcionar a Delcy Rodríguez y proporcionó a los terroristas de Hezbollah, que desde España llegaron a Venezuela. También conoce la relación especial de Iglesias con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el papel jugado por el líder de Podemos en la huida de Pablo Romero, jefe de Inteligencia con Correa, y reclamado por la Interpol», subrayó Camacho en su publicación en El Correo de España.

Al ex líder de los morados le fue suficiente este escrito para querellarse contra un militar jubilado. En realidad, Iglesias pretendía lanzar un aviso a navegantes para sus compañeros de armas. Unos días antes se publicó un chat de WhatsApp en el que un grupo de militares retirados hablaban, entre otros asuntos, de «fusilar a 26 millones de hijos de puta». Un asunto que fue archivado por la Fiscalía Provincial de Madrid al no apreciar que las conductas constituyesen un delito de odio, ya que fueron simples comentarios en un entorno privado.

«Me querellé porque era militar»

Este extremo lo reconoció el propio Iglesias durante la vista oral. Según recoge la sentencia de 17 de mayo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el ex líder de los morados «al ser preguntado por el motivo de interponer querella contra Diego Camacho entre otros potenciales destinatarios de la acción penal por hechos similares, explicó que formar parte de la estructura del Ejército era una nota distintiva en el autor que provocó que se viera perjudicado moralmente, al no provenir la imputación de un ciudadano cualquiera».

Sin embargo, para el magistrado, este argumento “carece de virtualidad para aumentar el desvalor de la conducta o incidir en el juicio de culpabilidad, de tal modo que su relevancia habría quedado limitada, eventualmente, a la determinación de la responsabilidad civil –por tanto, previa condena penal–, como factor potenciador de la entidad del perjuicio causado».

Veracidad

El magistrado señala que lo decisivo en la información publicada por el coronel Camacho sobre Podemos y su líder es la veracidad y los medios empleados para comprobarla. Con respecto a esto último, añade, «el motivo radica en la abundancia de fuentes y de material previamente difundido que se ha probado que manejó antes de exteriorizar su opinión».

Prosigue: «El acusado contrastó los datos que difundía con múltiples fuentes, que a su vez ya los habían divulgado por su cuenta. Cuando la opinión o información versa sobre política, con demasiada frecuencia la sensación de fiabilidad está condicionada –en algunos casos, incluso distorsionada– por la personal ideología del destinatario de la misma. O expresado de forma más simple: es característico de la política que cada uno crea lo que quiere creer».

Rapapolvo para la Fiscalía

La Fiscalía, cuya máxima dirigente es la ex ministra socialista Dolores Delgado, acusó a este militar para el que solicitó una pena de 20 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por un presunto delito continuado de calumnias con publicidad; o alternativamente, por un delito continuado de injurias con publicidad a una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. Además, el Ministerio Público pidió que se condenase a este militar jubilado a indemnizar a Pablo Iglesias con 2.000 euros.

La petición de pena solicitada por el Ministerio Público era muy similar a la que solicitaba la defensa de Iglesias. Además, durante la fase de instrucción, según fuentes consultadas, «la Fiscalía ejerció de abogado defensor del líder de los morados».

Tanto es así que el juez no ha pasado por alto este comportamiento en su sentencia. «A lo largo del procedimiento se ha mantenido un alineamiento prácticamente total entre las posiciones acusatorias de Pablo Iglesias Turrión y el Ministerio Fiscal, tanto a nivel de calificación jurídico-penal como de dimensión y contenido de la prueba», concluye.