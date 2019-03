Valerio y Celaá no hacen huelga porque no tienen “reconocido ese derecho como servidoras públicas”

Las ministras de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa y la de Trabajo, Migraciones y la Seguridad Social, Magdalena Valerio, que han comparecido este viernes, 8 de marzo, en la rueda de prensa habitual posterior al Consejo de Ministros han asegurado que no se han planteado hacer huelga al no tener reconocido ese derecho como servidores públicos.

“El derecho de huelga lo pueden ejercer empleados de todos los sectores pero hay un porcentaje de ciudadanos que no lo tenemos reconocido”, ha precisado Valerio, en alusión a los miembros del Parlamento o a los del Gobierno, entre otros, que “no tienen constitucionalmente reconocido” el citado derecho.

“No me lo he planteado porque mi deber constitucional es dar cuenta en el Consejo de Ministros“, ha añadido la ministra al ser preguntada por la posibilidad de hacer huelga, para indicar que la agenda gubernamental del día de hoy, Día Internacional de la Mujer, no contempla más actos que la celebración del Consejo de Ministros que se celebra todos los viernes.

En cualquier caso, ha señalado que asistirá a la manifestación de esta tarde. “Voy a ir a la manifestación”, ha avanzado. En los mismos términos se ha expresado la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que ha suscrito “lo manifestado” por Valerio.

“Aquí estamos como Gobierno, cumpliendo con la actividad de hoy que era el Consejo”, ha apostillado. Previamente, preguntada por su valoración sobre esta jornada y la ausencia de PP y Vox en las manifestaciones de esta tarde, ha indicado que “es libertad de cada persona acudir o no”, sin querer pronunciarse sobre la postura de otras fuerzas políticas al respecto.