La Valencia olvidada tras la DANA: «Estamos peor que cualquier país africano al que ayuda Sánchez»

Seis meses después de que la DANA arrasara Valencia, localidades como Catarroja siguen sumidas en una situación crítica que evidencia el abandono institucional. OKDIARIO muestra una realidad devastadora: edificios en peligro de derrumbe, infraestructuras básicas sin funcionar y vecinos que aún dependen de ayuda alimentaria.

«Hay gente que conocemos que realmente se ha quedado en la mismísima calle y que se le puede caer la casa en cualquier momento. Está todo apuntalado y, claro, con un peligro importantísimo», describe uno de los afectados mientras recorre el «punto terrorífico» donde el barranco reventó dejando un paisaje desolador.

La ausencia de servicios básicos es evidente en todo el municipio. «Tardaremos todavía mucho en volver a la normalidad. Hay muchísimas fincas que no tienen ascensor. El Ayuntamiento tampoco. No tenemos ascensor aquí en la Casa de la Cultura», explica un vecino, añadiendo: «Estamos sin semáforos todavía. Aquí no funcionan, no funcionan.»

La Casa de la Cultura, donde el agua llegó hasta casi el techo, ha perdido sus 367 butacas y ahora sólo sirve como centro de distribución de alimentos para quienes todavía no pueden cocinar en sus casas. La biblioteca perdió 18.000 libros, con un valor aproximado de 400.000 euros, un golpe devastador al patrimonio cultural de la localidad.

El reportaje revela casos extremos que muestran la magnitud de la tragedia: «Ahí hay cinco familias que realmente han perdido la casa, o sea, la casa literal. Han tenido que venir las máquinas y echar sus chalets al suelo. Esto ha sido una guerra y ya está.»

La indignación por la gestión de la emergencia es palpable. «Nosotros vinimos aquí días después y no estaba el Ejército. Para mí falló el equipo nacional», denuncia un testigo que califica la situación como «criminal»: «Para mí es un asesinato».

«Las cañas aquí no se pueden tocar ni pasto verde. No puedes tocarlo porque lo dice Europa. Claro, que tú te mueras si quieres, pero que no quites las cañas. Esto fue lo que a nosotros nos hizo tapones en el barranco… No dejaban que el agua circulara», afirma otro vecino.

Frente a la percepción de normalidad que podría tener el resto de España, la realidad es muy diferente: «Seguimos viendo edificios que están a punto de caerse y seguimos siendo peor que cualquier país africano al que ayuda el Gobierno de Sánchez. Tú sabes que en el resto de España la gente no imaginamos que casi seis meses después esté esto como está todavía.»