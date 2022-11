El periodista Cake Minuesa sale a la calle a recoger la indignación por la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el metro, autobús, en las farmacias e incluso en las ópticas.

El caso del metro es especialmente extraño porque en el andén no es obligatorio y en los vagones sí. Resulta que en los centros comerciales, en los conciertos y festivales musicales o el cine, no es obligatorio. Los usuarios no entienden la incoherencia de la obligatoriedad que impone el Gobierno de España.

En Francia o en el Reino Unido no existe esta obligatoriedad y así nos lo hacen saber los ciudadanos hartos de ir con mascarilla, algo que a día de hoy nos hace sentir ridículos en Europa.

«Es un caos, deberían quitarlas ya, ya no tiene sentido». Otros usuarios ponen luz en e posible negocio de venta de mascarillas de empresas amigas del Gobierno.