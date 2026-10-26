Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Sánchez celebra la victoria de Lula y vaticina la «remontada global del progresismo»
Sigue la actualidad política de hoy, lunes 26 de octubre, en directo, con la última hora de la precampaña del 29-N
La actualidad de hoy lunes 25 de octubre viene marcada por el cierre del plazo oficial esta noche para presentar las candidaturas a las elecciones generales, en un clima de crispación marcado por las revueltas callejeras de este fin de semana en Barcelona por parte de la ultraizquierda.
Además de los posibles avances en pactos entre las distintas fuerzas, habrá que estar muy pendientes de si se produce alguna evolución en el proceso de identificación de los afectados por la Ley de Nietos, ya que el Tribunal Supremo ha dado de plazo hasta las 15:00 de este miércoles para que los minutos de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Presidencia, Félix Bolaños, remitan las identidades de esas personas.
Además, Pedro Sánchez participa esta tarde en un mitin en Gijón junto a la ex vicepresaria del PSOE, Adriana Lastra. Y a las 19:00 el líder de Vox, Santiago Abascal, presenta a los candidatos del partido para las próximas elecciones en el Auditorio de Talavera de la Reina (Toledo).
Sánchez vaticina su victoria en las elecciones tras el triunfo de Lula
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la «gran victoria» de Lula da Silva en las elecciones de Brasil y asegura que «lo que ha pasado» en el país sudamericano «pasará en España«, vaticinando una nueva victoria socialcomunista en las urnas. «La remontada del progresismo global acaba de comenzar«, ha añadido Sánchez, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
Podemos y Frente Amplio celebran el triunfo de Lula y llaman a acabar con la ultraderecha
Frente Amplio y Podemos han celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del 29-N, ha proclamado que Brasil ayer hizo historia, al vencer a la ultraderecha, mientras que Irene Montero ha dado la enhorabuena a los brasileños por, opina, «esta hermosa victoria frente a los dueños del mundo«, que «la humanidad entera celebra».
El Gobierno garantiza que el salario mínimo seguirá sin pagar IRPF tras la subida de 2027
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que tras la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 este sueldo mínimo seguirá sin pagar el impuesto para la renta de las personas físicas (IRPF).
En una entrevista este lunes en la cadena SER, la ministra portavoz ha explicado que «la comisión de expertos está convocada y tienen que dar sus recomendaciones (de subida del SMI) y vamos a hacer los trabajos para que sea una realidad».
«Vamos a seguir con este compromiso de seguir subiendo el SMI y que siga estando exento de tributación», ha dicho la titular de Seguridad Social, dejando claro que el Gobierno actualizará la deducción para que quienes cobran el SMI «no paguen IRPF».
Además, Saiz ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien, ha dicho, «le importa tan poco el SMI que no sabe que esta exento de tributación, no tributa».
El ejercicio 2024 fue el último en que el umbral de tributación de IRPF se ajustó al SMI, pero sus perceptores siguen sin pagar este impuesto porque el Gobierno introdujo una deducción para rentas bajas en 2025 que posteriormente amplió para el año 2026.
El Gobierno ve una «buena noticia» el regreso de María Corina Machado a Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado este lunes una «buena noticia» para Venezuela el regreso de la líder opositora María Corina Machado después de salir del país en diciembre de 2025.
En una entrevista en ‘RNE’, recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha defendido que España es «un pueblo hermano» y ha deseado que vuelva «todo el que quiera regresar» a Venezuela.
Albares ha abogado para que «se libere hasta el último preso político de las cárceles de Venezuela», y que este país «avance con paso firme, de manera autónoma, con soluciones genuinamente venezolanas, a través de un amplio diálogo entre venezolanos» hacia unas elecciones «en las que todo el mundo pueda competir».
El que fuera candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio de 2024, Edmundo González, ha confirmado también el retorno de la líder del partido Vente Venezuela al país.
El marido de la procesada asesora de Begoña Gómez tiene un despacho especializado en lograr la nacionalidad por la Ley de Nietos
El abogado David Arevalillo de la Torre, marido de Cristina Álvarez -la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa-, es fundador y socio director general de un despacho especializado en la tramitación de solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos, ahora en el punto de mira por su impacto electoral. Álvarez, cabe recordar, está procesada por malversación -en calidad de cooperadora necesaria- en relación con el software para pymes desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense.
Hasta el año pasado -cuando finalizó el plazo de solicitud- el despacho A&A Estudio Jurídico ha promocionado de forma recurrente sus servicios para ayudar a los potenciales beneficiarios de la Ley de Nietos a agilizar los trámites para lograr la nacionalidad, especialmente para clientes de América Latina.
«Si deseas obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática no desaproveches esta oportunidad», «si usted es nieto de un español originario estamos dispuestos a asesorarlo y llevarlo de la mano para poder cumplir con ese sueño y adquirir la ciudadanía española», son algunos de los mensajes difundidos por el despacho a través de su perfil en redes sociales. Igualmente están especializados en la defensa judicial de los afectados por la denegación de la nacionalidad por origen sefardí.
Netanyahu acusa a una «alianza entre la izquierda y el islam radical» de «destruir» Francia, Italia y España
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha responsabilizado a una «alianza entre la izquierda y el islam radical» de un intento de «destruir» países europeos como Francia, Italia o España.
Netanyahu ha vuelto a acusar a la oposición israelí de formar una alianza entre la izquierda y el islam. «¿Qué significa un gobierno de izquierda con islam radical? Es lo que se llama en el mundo una unión rojo-verde», ha explicado.
«Esta unión destruye países grandes. Destruye a Francia, lo pueden ver. Destruye a Israel. Destruye Italia. Destruye España y probablemente destruirá otros países», ha argumentado.
También «intenta destruir a Estados Unidos» y «podría llevar a la destrucción de Israel», ha advertido.
Abascal celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela y carga contra el PSOE y Zapatero
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado el regreso a Venezuela de la principal dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asegurando que su presencia sobre el terreno «es la mejor garantía de una transición ordenada hacia unas elecciones libres».
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Abascal ha advertido de que el PSOE y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «tienen motivos para estar preocupados» con esta vuelta, apuntando directamente a que «cada vez estamos más cerca de conocer todas sus corruptelas y la responsabilidad criminal de José Luis Rodríguez Zapatero».
Asimismo, el dirigente de la formación ultraderechista ha exigido que se proteja la vida y la seguridad de la opositora frente a los «operadores criminales que quieren acabar con ella», deslizando duras críticas contra el Ejecutivo español al afirmar que se conocen «las maneras del PSOE, excesivas incluso para un clan de narcos».
En la misma línea, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el regreso de la líder opositora y lo ha calificado como «momento emocionante». Asimismo, el mandatario ‘popular’ ha pedido «elecciones libres» en Venezuela para que los ciudadanos puedan expresarse en las urnas.
Almeida avisa de que la acampada de Sol puede acabar como «en Francia o Barcelona»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a la lider del PSOE-M, Reyes Maroto, sobre las protestas que la socialista ha descrito como pacíficas y ha advertido de que «esto se sabe cómo empieza pero no cómo acaba«, y de desear «que no acabe como en Francia o en Barcelona».
Además, el regidor ha mostrado su «honda preocupación» por lo ocurrido en Barcelona y por ver las ciudades de Francia o Italia «completamente arrasadas». «Si ella cree que es pacífico, que vaya a Sol y se pase una nochecita en Sol«, ha completado, en dirección a Maroto.