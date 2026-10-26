Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Sánchez celebra la victoria de Lula y vaticina la «remontada global del progresismo»

La actualidad de hoy lunes 25 de octubre viene marcada por el cierre del plazo oficial esta noche para presentar las candidaturas a las elecciones generales, en un clima de crispación marcado por las revueltas callejeras de este fin de semana en Barcelona por parte de la ultraizquierda.

Además de los posibles avances en pactos entre las distintas fuerzas, habrá que estar muy pendientes de si se produce alguna evolución en el proceso de identificación de los afectados por la Ley de Nietos, ya que el Tribunal Supremo ha dado de plazo hasta las 15:00 de este miércoles para que los minutos de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Presidencia, Félix Bolaños, remitan las identidades de esas personas.

Además, Pedro Sánchez participa esta tarde en un mitin en Gijón junto a la ex vicepresaria del PSOE, Adriana Lastra. Y a las 19:00 el líder de Vox, Santiago Abascal, presenta a los candidatos del partido para las próximas elecciones en el Auditorio de Talavera de la Reina (Toledo).