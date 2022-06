La comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, ha expresado su preocupación por el asalto a la valla de Melilla del pasado viernes, que se ha saldado con 23 muertos, según las cifras oficiales, y ha defendido la necesidad de responder con dureza a este tipo de ofensivas frente a una frontera internacional. La contundente respuesta desde la UE se contrapone al silencio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha defendido la actuación de la gendarmería marroquí en el intento de salto a la valla evitando cualquier crítica a Marruecos.

El presidente Sánchez señaló el pasado viernes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que defiende la labor de Marruecos en la frontera de Melilla: «Si hay un responsable son las mafias», aseguró, pese a que las ONG marroquíes han elevado la cifra de muertos a 37. Así, a pesar de las dantescas imágenes de decenas de inmigrantes inmóviles en el suelo -heridos y fallecidos-, el jefe del Ejecutivo español insistió en el carácter «violento y organizado» del asalto.

Para la responsable de la UE, Ylva Johansson, «los acontecimientos de la frontera de Melilla son profundamente preocupantes. En primer lugar, y más importante, por la pérdida de vidas humanas. En segundo, por el asalto violento, por la fuerza, a una frontera internacional que no se puede consentir», ha apuntado Johansson.

Para la comisaria de Interior, «esta tragedia pone de manifiesto los motivos por los que necesitamos vías seguras, realistas y a largo plazo que minimicen los viajes desesperados y destinados al fracaso».

1/2

The events at Melilla border crossing are deeply troubling.

First and foremost, in the loss of life.

Secondly, forced, and violent, crossing of an international border can never be condoned.

This tragedy underlines why we need…

