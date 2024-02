Turull advierte a Sánchez: «Sánchez ha dicho algo importante, ahora blindémoslo en la ley»

El secretario general de Junts Jordi Turull ha valorado positivamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya desvinculado independentismo y terrorismo en sus declaraciones desde Bruselas sobre la ley de amnistía: «Ha dicho dos cosas importantes, que todos los independentistas sean amnistiados y que no ha habido ningún tipo de terrorismo. Por lo tanto, blindémoslo en la ley».

«Lo que tenemos que hacer es blindarlo en la ley y no dejar esto en lo que estamos de acuerdo en las manos y la arbitrariedad de algunos jueces que quieren marcar la agenda política», ha señalado en declaraciones en Matadepera (Barcelona). Turull ha asegurado que, tras el voto negativo de su formación a la Ley de Amnistía este martes en el Congreso, hay tiempo para «que la ley quede mucho más blindada».

«Nuestro voto del otro día nos permite ganar 15 días para que, de una manera serena y tranquila, podamos traducir jurídicamente en la ley que no ha habido nunca terrorismo», ha añadido. Asimismo, ha apuntado que lo que ha hecho Sánchez con sus palabras es «poner en valor» el acuerdo alcanzado con Junts, en referencia a las declaraciones de Sánchez de Bruselas en las que el presidente del Gobierno ha corregido a los juristas que instruyen causas relacionadas con el procés por delitos de terrorismo, en el caso de Tsunami Democràtic y los CDR en una comparecencia en Bruselas ante la prensa sobre la cuestión del terrorismo: «No lo es y, por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas», ha declarado Sánchez.

«La actitud está. Si la actitud está y el objetivo compartido, que todos los independentistas tienen que ser amnistiados y que no ha habido terrorismo, estoy seguro de que tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo», ha concluido Turull después de las palabras de Pedro Sánchez con las que ha defendido la amnistía, después de que Junts tumbase esta ley orgánica en el Congreso el pasado martes, al considerar que no blindaba a todo tipo de terrorismo y los delitos de alta traición.

En la actualidad, hay dos causas abiertas, instruidas en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en las que los jueces instructores ven indicios suficientes para investigar a dos decenas de personas por un delito de terrorismo. Entre estos investigados están el ex president Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC Marta Rovira y el diputado Rubén Wagensberg, que acaba de huir a Suiza al saber que estaba siendo investigado por este delito de extrema gravedad.

Pedro Sánchez ha pronunciado estas palabras después de deslizar en el pasado que «no todo es terrorismo», yendo un paso más allá este jueves al asegurar con rotundidad que «como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo». Por eso, «van a estar todos amnistiados, porque no son terroristas», ha sentenciado.