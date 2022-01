Uno de los tuit más virales de las últimas horas ha sido el la ingeniosa contestación que Arturo Pérez Reverte ha dado al socialista Miguel Sebastián. El ex ministro de Industria durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero defendió hace tres años que él no tildaba su apellido porque había vivido varios años en EEUU, una explicación que se ha llevado un tremendo zasca de parte del escritor.

En septiembre de 2018 un tuitero se percataba de que Sebastián no acentuaba correctamente su apellido en su cuenta de Twitter y le exigía que «aprendiera a tildar su apellido» antes de hablar de otros temas. Entonces el ministro sorprendía con esta respuesta: «Aprendí a no tildarlo en EEUU, donde viví varios años. Estamos en un mundo globalizado. Ahí no lleva tilde. Gracias por su consejo local».

No hay como ser viajado y cosmopolita. pic.twitter.com/LOkhSp94Tl — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 19, 2022

El ex ministro socialista deja de acentuar su apellido, que obviamente lleva tilde, porque estuvo «varios años en EEUU». Es más, se permite atacar al tuitero que le recuerda que es una falta ortográfica diciendo que su «consejo es local». Una polémica de hace tres años pero que ha sido rescatada por el académico de la RAE al no poder evitar su asombro.

«No hay como ser viajado y cosmopolita». Con estas palabras Reverte se ha ganado el aplauso de miles y miles de tuiteros que han compartido su irónica contestación ante la insólita justificación de Sebastián sobre el acento de su apellido. El tuit se ha hecho tan viral que el propio socialista ha tenido que responder al autor de libros como Alatriste.

«Es un honor que un ilustre escritor dedique su escaso tiempo a escarbar sobre tuits míos de hace 4 años. Yo no soy nadie. Ni tengo cargo político, ni empresa. Un humilde profesor que pide escribir su apellido como le dé la gana, con permiso de los «liberales’», ha dicho.