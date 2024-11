30 segundos de charlatanería vacua de la ‘catedrática’ Begoña Gómez que ya son virales

Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, realizando un discurso vacío y falto de argumentos con motivo de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Así es el vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales y que deja en evidencia a la mujer del presidente del Gobierno, que se encuentra imputada por hasta cuatro delitos. Esta cátedra fue retirada hace unas semanas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), alegando que dañaba la imagen del centro. Además, Begoña Gómez llegó a dirigir esta cátedra a pesar de no contar con ninguna licenciatura.

«Yo estoy segura de que cuando hemos iniciado nuestra empresa hemos encontrado muchas razones para crearlas. Pero la de más peso debe de ser aquella que hace mejor el mundo. ¿Qué es lo que realiza tu compañía como servicio o producto que hace mejor el mundo? Porque cuando aportas esa visión es una visión de futuro que cambia el paradigma de tu compañía y establece un nuevo entorno que es más sostenible, que es más humano y que es más rentable», asegura la mujer del jefe del Ejecutivo en este vídeo.

Esta charla de Begoña Gómez fue emitida en junio de 2021, en la quinta edición de industry TALKS España. Esta plataforma digital quiso contar con la mujer de Pedro Sánchez para explicar «la suma del impacto social y el negocio tiene un valor diferencial, lo que es un binomio que fortalece la industria al compartir una agenda común económica, social y ecológica». «La industria necesita retener talento y es a través de los valores sociales donde mejor podemos encontrar ese capital para hacerlo. La industria vela por unos intereses comunes y ahí es donde iniciamos el proceso de transformación social competitiva. l tiempo no nos pide más tiempo, nos pide que hagamos más en el mismo tiempo; lo piden los consumidores y los inversores. La ciudadanía nos exige que cojamos el tren de la Cuarta Revolución Industrial», defendió la directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

El discurso de Begoña Gómez duró un total de 15 minutos y estuvo falto de contenido y de argumentos, como muestra el vídeo de los 30 segundos de esta noticia. «Al final la Transformación Social Competitiva es un proceso, es una estrategia que sabe aunar el negocio, que sabe aunar el impacto social y ecológico de tal manera que le supone a una empresa una ventaja competitiva, una ventaja diferencial y que le permite crecer de una forma sostenible y obtiene retornos, retornos financieros. En definitiva, es tratar de que el negocio, cuando escale, escale también ese impacto social», fue otro de los razonamientos expuestos por la mujer del presidente del Gobierno.

Una cátedra que ya no se imparte

La cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez fue retirada por la Universidad Complutense de Madrid hace unos meses. El máster perjudicaba a la imagen de la universidad, según recoge la resolución de la Comisión de Formación Permanente del centro universitario.

Según entiende la universidad, la Complutense de de Madrid sigue viendo mermada su reputación por la vinculación con Begoña Gómez, ya que no sólo «ha visto perjudicada su imagen» en el pasado, sino que también «a la fecha de la presente propuesta, continúa sufriendo una importante devaluación reputacional y de prestigio, como consecuencia de diversos procedimientos judiciales», detalló la resolución.

Además, la UCM alegó que la cátedra de Begoña Gómez no cumplió con las expectativas «ni por los hechos ni por la demanda de la mencionada oferta», un proyecto en el que en un principio confiaban por sus «importantes posibilidades», y por ello lo pusieron en marcha.

La esposa de Pedro Sánchez dirigó esta cátedra a pesar de no tener los estudios necesarios. Fue la única de las 54 cátedras que ofrecía la Universidad Complutense de Madrid que no tenía licenciatura, una excepción en este extenso listado. Begoña Gómez se presenta como licenciada en marketing, una titulación que no es tal, pues cursó sus estudios en una escuela que expedía un título privado y propio y, por tanto, no tiene homologación. En la descripción de esta cátedra se especificaba que la dotación económica es de 126.000 euros, y que su objetivo era «acompañar a las empresas en el diseño e integración de una estrategia de impacto social y medioambiental en su estrategia de negocio, dando como resultado una organización más competitiva y mejor para el planeta».

La mujer del presidente del Gobierno se encuentra imputada por cuatro delitos: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Begoña Gómez se enfrenta a una pena de hasta 11 años de cárcel en el peor de los escenarios, y en el caso de que sea finalmente condenada.