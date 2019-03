Trapero llega al Tribunal Supremo para desmarcarse del plan político de Forn. El ex jefe policial de los Mossos ha planteado su testifical como prueba de descargo, en su favor, ante el futuro juicio al que deberá enfrentarse como acusado de rebelión en la Audiencia Nacional.

Trapero se desmarca de Forn y le deja en fuera de juego ante el tribunal. “El conseller Forn dijo que no aceptaba dicha instrucción” -se refiere Trapero a la instrucción de la Fiscalía que designó como coordinador del operativo diseñado, para los tres cuerpos policiales durante el 1-O, al coronel Diego Pérez de los Cobos- y esa no era la postura del cuerpo”, asegura ante el tribunal. “Yo dije que no compartía la decisión, que es muy diferente”, matiza hasta en dos ocasiones en respuesta a las preguntas del abogado de la acusación popular de VOX.

El mayor de los Mossos ha decidido asumir el riesgo de su declaración en el juicio al ‘procés’ para retroceder unos metros, en una estrategia defensiva clarísimamente orientada a exculparse en su futuro juicio como acusado por rebelión , en la Audiencia Nacional. Trapero es “cuerpo policial” y, partiendo de esta base, deja solo al entonces consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn. Y lo hace extensivo al resto del Govern. El golazo por la escuadra llega incontestable. Los Mossos tenían preparado un dispositivo para detener a Puigdemont y los consejeros, desde dos días antes de la declaración unilateral de independencia.

Trapero: “Teníamos previsto un operativo para detener al president (Puigdemont) y los consellers dos días antes de la DUI”

El día de la DUI, el 27 de septiembre de 2017, sobre la 1.30 de la madrugada, llamó al fiscal superior de Cataluña y al presidente del TSJ y les dijo que el cuerpo estaba a su disposición: “Desconocíamos la trascendencia jurídica y qué delitos podía haber, pero veíamos que tenía cierta gravedad, y nos poníamos a disposición por si había que hacer un operativo”. “¿Un operativo para qué?”, pregunta entonces el abogado Melero. “Para la detención del president y los consellers”, responde el mayor de los Mossos.

Se mascaba la tragedia. Trapero llevaba más de cinco horas insistiendo en crear ocasiones de peligro: “Todas las declaraciones que hacía Forn encajaban muy mal” entre los Mossos. “Sobre todo una vez que iban llegando las decisiones judiciales” que ordenaron evitar el referéndum ilegal del 1-O, recuerda el mayor, y en las que Forn aseguraba públicamente que los Mossos no impedirían su celebración. “En aquellas manifestaciones tengo que decirlo porque así lo creo, había una cierta irresponsabilidad. Dio una imagen de algo que creo que hoy estamos pagando y que yo le censuré”, confiesa Trapero.

Trapero no oculta la incomodidad del cuerpo de los Mossos con las manifestaciones políticas “irresponsables” de Forn

Aunque le recuerda, en este minuto, el fiscal Zaragoza que fue él quien mantuvo puntualmente informado al consejero de Interior de las directrices recibidas desde los órganos judiciales y le afea que no guardara “el secreto” sobre esas instrucciones. “Le digo la verdad. Yo informé de las órdenes de Fiscalía que recibía, al conseller Forn”, confiesa Trapero. Justifica el capitán del equipo de los Mossos que lo hacía porque pensó que estaban “en un contexto en que las órdenes se publicaban en la prensa y salían” mientras ellos necesitaban “recursos para cumplirlas”.

Trapero abunda que trabajó “desde la confianza de que esa información no va a pasar de ahí, del cargo político”. Pero el hecho es que sí lo hizo y Forn, cargo público, rebeló datos confidenciales para lanzar mensajes políticos. “Le aseguro que ni yo ni los mandos de Mossos ninguno dimos ninguna orden o indicación” para que se trasladaran a la opinión pública las pautas de actuación de los Mossos el 1-O, insiste en desmarcarse.

Quería ‘fair play‘ y trata de acreditar, sistemáticamente, la independencia operativa de los Mossos y cómo su plan formaba parte de otro, único y más amplio, acordado con la Guardia Civil y la Policía Nacional: “Planteé un dispositivo en el marco de un dispositivo conjunto. Una parte pivotaba sobre los Mossos y otra sobre los otros cuerpos”. Una estrategia integral en la que “el orden público era cosa de Policía y Guardia Civil mientras que as actuaciones previas al referéndum”, durante los días 29 y 30 de septiembre, “se las asignaron los Mossos d’Esquadra”, dice.

“El esfuerzo de efectivos fue el máximo que podíamos hacer y el máximo que históricamente había hecho el cuerpo”, asegura Trapero sobre el dispositivo de los Mossos el 1-O

Cosa diferente era lo previsto para el dispositivo del 1-O donde “habría una primera respuesta” de la policía autonómica, aunque por entonces “ya se sabía que la mayor parte del orden público era de la Policía y de la Guardia Civil”, insiste. Los Mossos “no podían” hacerse cargo solos. “Ellos tenían 6.000 y nosotros 800” hace notar.

No regatea mal Trapero. Se enfrenta y reconoce que, durante los ‘entrenamientos’ previos, en las reuniones a tres bandas, tuvo varios choques con el designado coordinador de todo aquel plan, el coronel Diego Pérez de los Cobos, en concreto el 23 de septiembre de 2017. No le gustaba la idea de dejar de ser el capitán del equipo. Narra qué le dice cuando se lo encuentra: “Nadie me ha dicho que estabas tú. No entiendo nada. Te pido que lo que me estás diciendo lo hagas delante de los fiscales que me han convocado”, cuenta que le exigió.

La rivalidad, un clásico, ya estaba servida. El mayor explica que hubo “críticas” tanto por parte del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada -que se limitó a trasladarle las dudas de la Fiscalía General del Etado- como de De los Cobos. Trapero asegura que se comprometió a implementar “mejoras” y poner “más efectivos” pero también arremetió contra que “otros”, Guardia Civil y Policía Nacional, no hubiesen presentado alternativa.

Salió la vena corporativista de Trapero: “Hice una defensa del Cuerpo, probablemente no muy acertada. Pude no usar las palabras correctas. Pero obedece a lo que estoy sintiendo esos días. Se me dice cómo tengo que hacer las cosas. Y lo vivo de una manera que a lo mejor no estuve lo más acertado”, reconoce.

El tribunal pide el VAR

Calienta en la banda el fiscal Zaragoza y salta al campo para preguntar a Trapero por las reuniones del 26 y 28 de septiembre con los principales responsables de la Generalitat, en las que advirtió a los mismos de los posibles problemas de orden público que podrían generarse el 1 de octubre si se seguía adelante con el referéndum ilegal . “Las solicité yo personalmente”, afirma Trapero.

Se las prometía muy felices el Ministerio Público cuando la defensa del ex consejero Forn pide la pena máxima al tribunal. Penalti y expulsión. Que Zaragoza no pueda seguir preguntando sobre ese aspecto porque VOX, que fue quien solicitó la testifical de Trapero, no le interrogó sobre ello en su turno procesal.

Y es que Marchena alteraba durante la vista, en base a lo previsto en el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las intervenciones de los interrogatorios. Lo hacía para ceder el turno a Fiscalía, Abogacía del Estado y defensas, por ese orden, para permitir que éstas pudieran efectuar en último término la versión de descargo en interés de sus clientes. La norma general es que el testigo responda en primer lugar a aquellas partes que le han solicitado -en este caso la acusación popular de Vox y la defensa de los ex consejeros Rull, Turull y del ex líder de la ANC, Jordi Sánchez-, pero la misma también permite al tribunal modificar el orden si está justificado en el mejor interés de la causa y del derecho de defensa de los acusados.

El tribunal no permite al fiscal preguntar a Trapero sobre sus reuniones con el Govern los días 26 y 28 de septiembre de 2017

Advirtió el árbitro en innumerables ocasiones a las partes, en lo que llevamos de partido, cómo la admisión de las preguntas a los testigos habría de entenderse dentro del límite que fijan dos criterios esenciales de las reglas del juego: que no se trata de cuestiones repetitivas y que superen el juicio de “pertinencia”. ¿Cómo? Tratando sobre la materia objeto de la causa, sin reproducir declaraciones previas de los mismos que puedan trasladarse de fases preliminares, como instrucción, y que traten sobre aspectos que no sean novedosos (esto es que hayan cuestionado las partes solicitantes). Cuestión que no se cumple en este caso.

Duda el colegiado, quien comenta en la banda con sus auxiliares, y decide poner fin a la sesión matinal para retirarse a deliberar. El tribunal solicita el VAR y tras visualizar la jugada la sala “para dar respuesta a la situación que ha dado lugar a la suspensión de la vista” confirma que acuerda por “unanimidad” inadmitir la polémica pregunta. La misma , “que se quiso introducir por el Ministerio Fiscal”, afirma Marchena “desborda los límites de la prueba testifical tal y como ha sido planteada por quien disponía de ella que, en este caso, era la acusación popular”.

El fuera de juego del 20S

Diecisiete llamadas entre el mayor de los Mossos y el líder de la ANC, Jordi Sánchez, el 20S -día de la intervención y registro de la comisión judicial en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña- y sólo una mantenida con el juez de instrucción del 13 de Barcelona. La que mantuvo para involucrarse “personalmente” en la salida de la secretaria judicial que asistió al registro, tras tomarse dicha jugada como un “compromiso” con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fallecido Jesús María Barrientos, “preocupado” por la situación.

Trapero ha asegurado que antes de dicha conversación ya se había propuesto una salida “segura” a la comitiva judicial, a través de una “cápsula” de 20 agentes del “servicio de escolta”-que ya estarían dentro del edificio sometido a férreo marcaje por los manifestantes- reforzada por un segundo cordón de antidisturbios y separadas ambas líneas defensivas por un tercer nivel de voluntarios, de la ANC y Ómnium Cultural, para evitar que hubiera “contacto directo” entre los asistentes y los agentes.

Trapero asegura que el pasillo que hicieron los voluntarios, de la ANC y Ómnium Cultural, no era “incompatible” con el que activaron y desactivaron los Mossos de orden público

Esa era la alineación inicial “que planteábamos y si lo planteábamos era porque lo considerábamos seguro”, ha corroborado el mayor de los Mossos, en respuesta a la acusación popular de VOX. ¿Y por qué finalmente no se materializó?, se preguntarán con toda la razón. Trapero ha recalcado que si finalmente se ofreció a la secretaria salir por la azotea de la sede del Departamento de Economía fue porque “tras llegarnos la información de que el registro se había alargado, que seguía en marcha debido a problemas técnicos y que la diligencia se podría alargar durante horas” se desactivó el pasillo de seguridad que los Mossos habían empezado a montar sobre las diez de la noche.

Para qué mantenerlo si, tal y como el propio mando de la policía autonómica catalana, la presencia de los antidisturbios en concentraciones y manifestaciones propicia en ocasiones el lanzamiento de objetos a los agentes. Así que se optó por no completar el cordón y los agentes dieron “marcha atrás” en la jugada. Todo ello sin olvidar que, habiendo reconocido Trapero el riesgo indirecto en lo anterior, asegura cómo: “A lo largo del día pregunté, a quien estaba al mando de la operativa, si existía una salida alternativa para la Secretaria”. Y digo yo… ¿si no existía riesgo alguno, tenía sentido esa pregunta?. Pero a jugada ensayada, insiste el mayor en que si finalmente se planteó la salida de la secretaria por la azotea no es porque se considerara “que el cordón policial fuera inseguro”.

Trapero confirma que se optó por la salida de la secretaria judicial, por la azotea del edificio, para “ahorrar tiempo” tras haberse desmontado el cordón inicial .

A las 23.00 horas -en el tiempo de descuento de los trabajos de una comitiva judicial que ya habían concluido horas antes- recibió una llamada, que le causó “extrañeza”, del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. El mismo juez que había ordenado el registro del Departamento de Economía, para pedirle que facilitara la salida de la secretaria judicial. La “percepción” que tenían desde el centro de coordinación, CECOR, no era que la comitiva judicial ya hubiera terminado y quisiera salir, sino que pensaron que continuaba aunque, lanzando balones fuera una vez más, ha admitido que pudo tratarse de una confusión.

La sensación de una espectadora, desde la grada, es que los Mossos se quedaron en fuera de juego, frente a más de 60.000 personas concentradas ante un edificio institucional de la Generalitat. Así que desbordados los titulares, esto es los antidisturbios, que son quienes “realmente tienen que garantizar la salida de la comitiva” confirma Trapero, decidieron llamar a unos cuantos aficionados, capitaneados por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para que saltasen al terreno de juego en la final. Ya. “Pedíamos ese pasillo de voluntarios como servicio de orden público porque así evitábamos el contacto directo de la comitiva con las personas que estaban concentradas”, asegura. Me surge una duda, ¿evitar el contacto de la comitiva con las personas que estaban concentradas?, pero, pero ¿no eran gente de paz?.