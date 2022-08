Ribera vincula su plan para ahorrar energía con la paz en Ucrania tras las críticas al decretazo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha compartido una serie de carteles ecologistas para tratar de defender que «la acción climática» es «un arma» contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y para detener la invasión de Ucrania. Se trata de una serie de carteles como los de temática bélica que se hacían en los años 30 y 40, pero en esta ocasión su finalidad es apoyar a Ucrania y «aislar a Putin». Lo hace en plenas críticas por su plan de «ahorro energético» que, entre otras medidas, obliga a no superar el límite de los 27 grados en el aire acondicionado y los 19 en la calefacción y apagar los escaparates a partir de las 22 horas.

La periodista Estefanía S. Vasconcellos ha sido la encargada de difundir estos carteles. «¿Cómo explicar de forma sencilla que la acción climática es un ‘arma’ contra Rusia? Los Verdes lo están haciendo imitando los carteles bélicos de los años 30/40, integrando la bandera ucraniana en el entorno, con mensajes positivos y apelando al ‘frente doméstico’», afirma en un mensaje en las redes sociales que ha sido compartido por el Ministerio de Teresa Ribera, con una clara intencionalidad.

Vasconcellos recoge en su mensaje tres carteles realizados por el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens/EFA), el grupo político en el Parlamento Europeo que está formado por los eurodiputados del Partido Verde Europeo (EGP) y Alianza Libre Europea (EFA).

En los carteles están presentes los colores de la bandera de Ucrania y se apuesta por las energías renovables para «aislar a Putin» y «acabar con la crisis alimentaria» provocada por la invasión de Vladimir Putin. En uno de ellos aparecen varias personas levantando un molino de viento delante de un campo de girasoles, imitando a la fotografía que se tomó en febrero de 1945 a los marines que alzaron una bandera de los Estados Unidos en el monte Suribachi, ubicado en la isla de Iwo Jima, Japón. «Más sol», «más paz», «aislar a Putin», «aislar hogares», «comida para las personas» o «semillas de paz», son los mensajes que aparecen en estos carteles.

Los Verdes, en su campaña para apoyar a Ucrania, denuncia que el mundo se encuentra inmerso en una «crisis alimentaria» por la invasión de Rusia y recomienda a la Unión Europea adoptar una serie de medidas para atajar esta crisis. «La UE debe aumentar la asistencia, apoyar a los agricultores, abordar la inseguridad alimentaria, asegurar la producción sostenible, detener a los especuladores de la guerra y gravar a las corporaciones de alimentos», defienden los ecologistas europeos.

