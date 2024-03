La tercera reunión entre González Pons y Bolaños con la mediación del comisario europeo Reynders para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba sin avances. El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha descrito el estado de las reuniones como «congeladas». Mientras tanto, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado «muy buena noticia» que se hayan citado de nuevo a finales de mes.

«Nosotros queremos una reforma del modelo del Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante y el Gobierno, lógicamente, la víspera de la Ley de la Amnistía no está dispuesto a dar ese paso adelante en favor de la independencia judicial», ha manifestado González Pons este miércoles después de la cita en Estrasburgo (Francia).

El dirigente del PP ha insistido que no existe «ningún avance». No obstante, el que fuera portavoz del grupo Popular Español en el Parlamento Europeo ha expresado que no va a tirar la toalla y que van a seguir trabajando para defender la independencia judicial. Gonzalez Pons ha transmitido que mantiene la «esperanza» por que «en algún momento haya una cesión que permita que la independencia de los jueces quede plenamente garantizada en España».

Independencia «garantizada»

Algo más optimista se ha mostrado Félix Bolaños, aunque ha reconocido que es «realista» y «responsable». El titular de Justicia ha subrayado que la independencia de los jueces en España está «absolutamente garantizada». «Lo dice Europa», ha apostillado el ministro.

También ha opinado sobre la Ley de Amnistía. De ella ha dicho que no va a «afectar en nada» a las reuniones entre ambos representantes de los dos partidos más votados de España porque no cree que la situación sea muy diferente de cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso la creación de esta reunión con la mediación de Reynders.

Bolaños ha incidido en el hecho de que es una «muy buena noticia» que ambos políticos vuelvan a citarse en unas semanas para volver a hablar sobre la renovación del CGPJ. «Es un progreso en sí que sigamos hablando, sentados a la mesa», ha aplaudido el político socialista.

«El día que tengamos un acuerdo completo, si lo logramos, se comunicará y lo conocerán ustedes», ha comentado el superministro. «Esa es la seña de identidad del Partido Socialista, negociamos con discreción, negociamos guardando la confidencialidad y después, una vez que hay un acuerdo, se hace público», ha sentenciado.

Reynders, animado

Didier Reynders ha admitido que «no hay avances» pero que en todo caso, van a continuar con las reuniones. «No nos vamos a levantar y vamos a seguir insistiendo en que debe cambiar el modelo», ha expresado el comisario europeo de Justicia.

Reynders ha apuntado en la misma línea que los últimos informes sobre Estado de derecho de Bruselas. Esos escritos expresaban la premura con la que debía renovarse el CGPJ para, «inmediatamente después», reformar el sistema de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

El comisario europeo todavía considera que «es posible» llegar a un acuerdo entre ambos partidos, a pesar de que aún hay discrepancias en el orden en el que deben tener lugar esas reformas. Por eso, ha instado a las dos partes a volver a verse a finales de marzo.

«No quiero comentar sobre el contenido, pero quiero decir que después de esta reunión en Estrasburgo (Francia) ahora es el momento de organizar una reunión a finales de marzo en Madrid», ha informado Reynders.

«Tengo una larga tradición de negociación tanto en el país que yo conozco como en la Comisión y creo que nunca hay que fijar una fecha fija», ha mencionado. «Tengo por costumbre terminar lo que empiezo», ha concluido Reynders.