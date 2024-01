Tellado: «A Montero no le preocupa que no tengo pelos en la cabeza, sino que no tengo pelos en la lengua»

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «no le preocupa que no tengo pelos en la cabeza, sino que no tengo pelos en la lengua». Así ha respondido al ataque personal que le dirigió este sábado la dirigente socialista, quien se refirió a él en la Convención del PSOE en La Coruña como «este hombre con gafas y poco pelo».

En su intervención en una mesa de portavoces en la XXVI Interparlamentaria del PP que se celebra este fin de semana en Orense, Tellado ha subrayado que «no se puede juzgar a nadie por su aspecto físico» y ha calificado de «infantil» la actitud de la vicepresidenta porque «para desacreditar alguien no hay que referirse a su físico», ha enfatizado.

«Gracias al club de fans que me ha organizado la vicepresidenta Montero», ha comenzado Tellado su exposición. Así ha querido mandar un mensaje a la número dos de Pedro Sánchez «en nombre del 40% de hombres que son calvos y de más del 40% de personas de la sociedad española que tienen problemas de visión». Tras estas palabras, muchos diputados y senadores presentes en la sala se han quitado las gafas y las han exhibido en señal de rechazo a las declaraciones de María Jesús Montero.

«Cuando alguien se burla del aspecto de los demás, está haciendo un daño muy grande a la sociedad. Una vicepresidenta del Gobierno no puede cometer ese error», ha recalcado Tellado, apuntando que «a la señora Montero no le preocupa que no tengo pelos en la cabeza, sino que no tengo pelos en la lengua».

«La vicepresidenta tiene que saber que perdieron las elecciones generales y que nosotros la ganamos, que representamos a una gran mayoría de españoles que no tienen ni un pelo de tontos, que saben que Sánchez ha comprado su investidura a cambio de siete votos», ha declarado en alusión a los diputados de Junts, el partido de Carles Puigdemont clave en esta legislatura.

En este contexto, Tellado se ha detenido en uno de los acuerdos suscritos por el Gobierno con Junts, el de la condonación de la deuda a Cataluña, que costará a cada gallego 400 euros de su bolsillo. Frente a estas cesiones de los socialistas, «de la realidad de Galicia sólo se ocupa el PP de Galicia», ha destacado.

«El PSOE está muy nervioso porque sabe que ha perdido el apoyo social. Los españoles están en contra de que desde el Gobierno se ataque a los jueces y al Estado de Derecho», ha señalado además el portavoz popular, en referencia también a otro pacto de Sánchez con los separatistas, esto es, la proposición de ley de amnistía, considerada inconstitucional esta semana por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado que su formación, con mayoría absoluta en la Cámara alta, convertirá una próxima sesión en «un pleno gallego para reivindicar lo que no ha hecho Sánchez en estos años» para esta comunidad autónoma.

Contra Ribera en la Eurocámara

Asimismo, la portavoz popular en la Eurocámara, Dolores Montserrat, ha anunciado que «el lunes vamos a presentar una denuncia parlamentaria sobre el señalamiento de la vicepresidenta Ribera a un juez por investigar a sus socios», asegurando que el PP no va a permanecer «callado cuando un prófugo marca la agenda del Gobierno» de PSOE y Sumar.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cargó el viernes en una entrevista en TVE contra la «querencia» del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a pronunciarse en «momentos políticos sensibles».

Unas palabras que han recibido el rechazo del Poder Judicial y de las asociaciones profesionales y que obligaron a Moncloa a emitir un comunicado con el respeto del Gobierno a la tarea de los jueces. Ribera arremetió contra García-Castellón tras conocerse que mantenía la imputación por la comisión de un presunto delito de terrorismo al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española y residente en Waterloo (Bélgica).

Además, Monsterrat apeló también en su intervención en «concentrar el voto» del centroderecha en el PP para que no gobierne el independentismo del BNG. OKDIARIO publica este domingo que en los sondeos internos que maneja el PP de Galicia, Vox no lograr representación en el Parlamento autonómico. «No tienen implantación», inciden fuentes cercanas al presidente de la Xunta y candidato el 18F, Alfonso Rueda.