El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha viajado este lunes hasta Bruselas donde ha proseguido con su ofensiva contra el Gobierno por el reparto de los fondos europeos. Allí ha recibido el apoyo del rumano Siegfried Muresan, diputado del PPE y uno de los supervisores que evalúa los fondos, que ha afirmado: «El Gobierno de España sólo puede recibir el próximo desembolso de los fondos de recuperación si gasta el dinero de forma transparente».

Los populares llevan semanas avisando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que llevarían su ofensiva por los fondos europeos también a Bruselas por considerar que el reparto y la ejecución de los mismos está siendo «un fracaso».

El propio Casado ya afirmó el 21 de enero ante los medios de comunicación que el no descarta «ninguna vía» para denunciarlo, como la vía contencioso administrativa en el Tribunal Supremo, acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de «la igualdad de los españoles» o ir a Europa a través de «los órganos de supervisión europeos».

De hecho, aludió entonces a las declaraciones del eurodiputado rumano Siegfried Muresan, diputado del PPE y uno de los supervisores que evalúa los fondos, en las que aseguraba que «si no se cuenta con las autoridades autonómicas y municipales se está incumpliendo el mandato del Reglamento europeo para la gestión de los fondos comunitarios». «Nada distinto a lo que venimos diciendo, con un intento de que el Gobierno nos haga caso», recalcó Casado.

Muresan ha exigido en redes sociales un proceso más transparente en el gasto de los fondos: «El Gobierno de España sólo puede recibir el próximo desembolso de los fondos de recuperación si gasta el dinero de forma transparente y con resultados concretos, si tiene en cuenta las prioridades de todas las regiones y si hace reformas. Esta es la norma de la UE», tuiteó este lunes tras verse con el líder español.

