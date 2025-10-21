La socialista Concha Andreu, nueva vicepresidenta segunda de Senado, tras el fallecimiento de Guillermo Fernández-Vara, verá incrementado su sueldo en más del 50%, pasando de 92.608,88 euros anuales a 140.190,54 euros al año, lo que supone unos 10.013,61 euros mensuales.

Este aumento del sueldo de Concha Andreu refleja los complementos asociados a su nuevo puesto, además de las indemnizaciones por gastos parlamentarios. El sueldo de Concha Andreu se desglosa en varios conceptos:

Todos los senadores reciben una asignación base de 3.284,91 euros mensuales en 14 pagas, sujeta al régimen general de retención fiscal.

en 14 pagas, sujeta al régimen general de retención fiscal. A esto se suman, en su caso, u n complemento de 1.414,60 euros al mes y otro de 3.205,73 euros , también en 14 pagas y con tributación.

y otro de , también en 14 pagas y con tributación. Además, percibe 2.108,37 euros mensuales, exentos de impuestos, destinados a cubrir gastos como desplazamientos o dietas, una cantidad mayor por ser senadora electa por La Rioja, fuera de la Comunidad de Madrid.

Anteriormente, Concha Andreu cobraba, además del sueldo, la asignación base común a todos los senadores y un complemento mensual de 1.221,64 euros por ser vicepresidenta de una comisión. Este último ingreso quedará eliminado, ya que es incompatible con su nuevo cargo. Su elección refuerza la presencia socialista en la Mesa del Senado, y su nuevo rol implica un papel clave en la dirección de la Cámara, además de una mejora económica significativa que acompaña estas responsabilidades.

Concha Andreu, ex presidenta de La Rioja, ha sido elegida este martes durante el pleno del Senado como vicepresidenta segunda de la Cámara, tras el fallecimiento del anterior ocupante del cargo, el socialista extremeño Guillermo Fernández-Vara.

Concha