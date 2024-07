Otro disparate de la Ley Montero: 2 años menos de cárcel para un violador que apaleó a su víctima

Los estragos de la Ley de Irene Montero —conocida popularmente como del sólo sí es sí— siguen produciéndose pese a que el PSOE se comprometió a reformarla para evitar lo que llamaban «efectos indeseados», que han provocado una cascada de rebajas de penas de los violadores condenados en los tribunales españoles. A punto de cumplirse dos años de su entrada en vigor, la Ley Montero sigue beneficiando a los agresores sexuales, como en el caso del que violó a una mujer pegándole en el momento que ella opuso resistencia. Condenado a seis años de prisión por la Audiencia Provincial de Las Palmas, el violador recurrió la condena ante el Tribunal Supremo y éste, en aplicación de la Ley Montero, ha rebajado la pena a cuatro años.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 16 de junio de 2007. Claudia (nombre ficticio) salió de fiesta por los bares de Las Palmas con sus amigos cuando se encontró con su agresor. Claudia se fue a casa en taxi acompañada de este individuo y cuando llegaron le pidió subir a su domicilio para tomar un vaso de agua. La joven accedió dada la amistad que les unía. Los padres de Claudia no estaban. Una vez en el domicilio, estuvieron hablando un rato en el salón y, en un momento dado, el agresor la sujetó fuertemente por los brazos y la llevó prácticamente en volandas hasta la habitación de sus padres.

«La lanzó sobre la cama. Se colocó entre sus dos piernas y con una mano la sujetó por las muñecas y le colocó sus brazos sobre la cabeza y con la otra mano le bajó el pantalón y la ropa interior, no así el sujetador. Él se bajó igualmente los pantalones y su ropa interior, mientras la sujetaba, por lo que ella le dijo que la dejara, dando un grito, recibiendo una bofetada del acusado que le tapó la boca para que parará de gritar, quedando inmóvil Claudia por temor a que pudiera hacerle daño. A continuación, el acusado la penetró vaginalmente y cuando trataba de ponerla de espaldas, Claudia le dio una fuerte patada, lo que le hizo al procesado caer al suelo, y desistir en su actitud», relata la sentencia.

Claudia se echó a llorar tras la violación y le dijo que se fuera. Su agresor llamaba a la puerta sin responder. La joven pidió auxilio a un vecino que bajó y comprobó que el condenado había huido a la carrera. Al día siguiente, Claudia se encontró en su teléfono muchas llamadas perdidas de él, por lo que le escribió un mensaje en el que le decía: «No me llames ni me hables, como si no existiera y espero que no me jodas más la existencia» . Posteriormente, su violador le envió otro mensaje en el que le escribió: «Claudia mira, estaba superborracho, tía hablamos de esto?, sé que la recagué, pero ni siquiera me acuerdo de todo, venga, hablamos, sí?». No volvieron a tener comunicación.

La Ley Montero

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria declaró culpable de un delito de agresión sexual al violador de Claudia. Se le impuso, además de la pena de prisión de seis años, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la joven por un tiempo de siete años. Pero llegó Irene Montero para cambiar esta condena. El 12 de junio de 2023, el violador solicitó que se le aplicara la Ley Montero, como hicieron agresores condenados por todo el país. Reclamaba que se revisara el fallo.

El recurso llegó al Tribunal Supremo, donde los magistrados han tenido que aplicar irremediablemente la Ley Montero que beneficia a los violadores. La Sala de lo Penal tuvo que modificar la condena y rebajar dos años la pena de cárcel y uno la orden de alejamiento impuesta. En concreto, el condenado no podrá acercarse a su víctima en los próximos cinco años, cuando el fallo inicial era que no debía hacerlo en siete. La ex ministra de Igualdad anunció su Ley Montero como un texto que protegería a las víctimas, pero ha provocado todo lo contrario. Irene Montero llegó a decir que los jueces aplicaban de «forma machista» su Ley; sin embargo, se limitan a aplicar el texto que redactaron desde su ministerio.