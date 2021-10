La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), quiere optar a un tercer mandato. Esto se traduciría en ostentar el bastón de mando durante 12 años, a pesar de que firmó un código ético por el que se comprometía a un máximo de 8 años en el puesto. «Como integrante de la candidatura del PSOE de Getafe me comprometo a: (…) Aceptar la limitación de mandatos, por lo que no estaré en el cargo durante más de ocho años. Pasado este tiempo, si quisiera volver a ocupar el mismo cargo, habrán de pasar al menos dos legislaturas», recogía Código Ético del PSOE getafense. La primera firma en el documento en cuestión es la alcaldesa de la localidad desde 2015.

Han pasado seis años y Sara Hernández se ha olvidado de ese compromiso que rubricó con su puño y letra el 14 de abril de 2015. El pasado 22 de septiembre la asamblea de militantes del PSOE de Getafe comunicó su visto bueno a que la alcaldesa sea por tercera vez consecutiva candidata.

Los socialistas getafenses esgrimen que al firmar el código ético local se estableció entonces «la posibilidad de ampliar dicho periodo si la asamblea de militantes así lo decidía, como ha sucedido». No obstante, esa supuesta cláusula no quedó por escrito en ninguna parte.

Así, el PSOE local proclamó oficialmente a Sara Hernández como candidata a la alcaldía de Getafe para las elecciones de 2023, «después de que lo haya aprobado por aclamación la asamblea de militantes y 10 días después de que la Ejecutiva local también apoyara explícitamente la continuidad del proyecto en la ciudad».

La alcaldesa y líder del PSOE de Getafe declaró que «es un honor seguir contando» con el apoyo de sus compañeros, con quienes comparte «la ilusión de que esta siga siendo cada día una ciudad mejor en la que vivir y echar raíces». Sara Hernández afirmó que están consiguiendo «volver a poner a Getafe en el lugar que «se merece», como «centro estratégico de progreso y calidad de vida, aunque quedan retos que afrontar para conseguirlo».

Documento borrado

Para tratar de contener la polémica, el PSOE de Getafe ha borrado el código ético de la web del partido. Aún está publicado un mensaje en sus redes sociales donde aparece el enlace original. No obstante, al entrar el link no funciona.

Los candidatos del PSOE de #Getafe se comprometen con el código ético y la #transparencia http://t.co/6QaesIQT7o pic.twitter.com/nC2f9rI01q — PSOE Getafe/♥️ (@PsoeGetafe) April 14, 2015

Por su parte, Carlos Pereira, portavoz del Partido Popular de Getafe ha trasladado sus críticas. «Nos preguntamos en qué máquina trituradora municipal ha pasado Sara Hernández a cuchilla su código ético por el que se comprometió a no estar más de dos legislaturas en el cargo y que ahora incumple. La alcaldesa está en tiempo de descuento, su tiempo ha terminado. Está preocupada por su futuro no por Getafe», lamenta.

«Le pedimos desde el PP que cumpla su compromiso de estar dos legislaturas en el cargo y que no se aferre al sillón que ha convertido en su trono porque sus compañeros no le han votado y ha sido ella quien al más puro estilo absolutista se ha autoproclamado con corona de laureles para seguir siendo candidata en 2023», comentan los de Pablo Casado.

Críticas del PP

Los populares critican que «la palabra de Sara Hernández, como la de su jefe Pedro Sánchez no vale nada. Si es capaz de incumplir su compromiso ético con los getafenses qué no será capaz de hacer». «Con su comportamiento demuestra que no es de fiar, genera frustración y engaño y esto perjudica gravemente a Getafe y la creación de oportunidades, empleo y progreso para nuestros vecinos», valoran desde el PP.

Este grupo de la oposición considera que la alcaldesa «se tiene que ir no sólo por su incompetencia en la gestión sino por faltar a su palabra en un engaño más a los getafenses». Apuntan una «falta de ética política» que han detectado «en muchas ocasiones». Recuerdan, por ejemplo, que como publicó OKDIARIO, la primera edil levantó una pancarta contra la ampliación del vertedero de Pinto a Getafe y ahora lo impulsa. También rememoran que defendía la Educación pública pero despidió a 33 maestras de las escuelas infantiles municipales o que abandera la lucha por la Sanidad pública pero duplicó el IBI al hospital de Getafe y a los centros de salud.