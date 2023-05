Santiago Abascal ha conseguido que Vox sea el verdadero protagonista de la visita del presidente ex terrorista de Colombia, Gustavo Petro, a España. Anoche, el mandatario latinoamericano calificó de insulto los ataques del político español y hoy ha tenido cumplida respuesta por parte de éste:»No, usted no es Colombia. Ni Sánchez es España. Ustedes son autócratas que llegaron con engaños y que se irán con deshonor».

El enfrentamiento entre Abascal y Petro se ha librado en las redes sociales. Primero fue el colombiano criticando que el líder de Vox le comparase con Otegi y le calificase de «terrorista no arrepentido» en declaraciones ante los periodistas que la prensa de su país se encargó de recoger convenientemente.

Esto no es un insulto a mi, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación. https://t.co/B5AklpiYhU — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

Y después ha sido Santiago Abascal, también en Twitter, el que ha replicado al mensaje del colombiano:

No, usted no es Colombia. Ni Sánchez es España. Ustedes son autócratas que llegaron con engaños y que se irán con deshonor. https://t.co/cdRqhvN6n3 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 5, 2023

El enfrentamiento entre ambos empezó el miércoles, justo después de que los diputados de Vox abandonaran el hemiciclo del Congreso antes del discurso de Gustavo Petro -de visita de Estado en España- ante las Cortes. Fue en ese momento cuando Abascal afirmó delante de los medios de comunicación: «Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido».

Abascal aludió al «pasado» de Petro, que «no se puede ocultar», teñido de «sangre» y que «ha dejado dolor y muertos en Colombia». También se quejó de que insultara a España antes del viaje al hablar de yugo español.

Abascal insistió en que no ponía en duda la legitimidad de Petro como presidente de Colombia, sino su visita a España, ya que Vox «respeta» al pueblo colombiano pero quiere hacerse eco del «malestar» de muchos de sus conciudadanos.

Al ex terrorista Petro le sentaron bastante mal las invectivas de Abascal y trató de convertir una crítica a su persona en un ataque a Colombia: «Esto no es un insulto a mí, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación».