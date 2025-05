El jabón de toda la vida que usaban nuestras abuelas vuelve a Mercadona y está arrasando

En un tiempo en el que lo natural vuelve a cobrar protagonismo y cada vez somos más conscientes de lo que usamos en nuestra piel y en nuestro hogar, Mercadona ha traído de vuelta un producto que nos transporta directamente a la cocina de nuestras abuelas. Ese aroma limpio, ese tacto firme de la pastilla blanca, y esa sensación de que nada limpia mejor que lo de siempre. El Jabón Natural con glicerina Bosque Verde que arrasa en sus tiendas por su eficacia, y por sus multiples usos que ahora te desvelamos.

Por un precio de tan sólo 1,85 € el paquete de dos pastillas (400 g), este jabón está volviendo a enamorar a quienes valoran los productos de toda la vida, sin perfumes artificiales ni añadidos innecesarios. No se trata sólo de nostalgia: se trata de eficacia, sostenibilidad y cuidado. Este jabón de Mercadona no es un simple recuerdo; es una herramienta potente y respetuosa que funciona tanto para lavar ropa como para cuidar superficies y, sobre todo, para mimar las pieles más delicadas. Porque sí, sabemos que muchas veces, menos es más. Y en este caso, menos ingredientes supone más calidad. Más sencillez, más versatilidad. El jabón natural de Bosque Verde está triunfando, y no es casualidad. Te contamos por qué.

El jabón de Mercadona que está arrasando

Este jabón de Mercadona ha sido elaborado con ingredientes naturales y contiene glicerina, lo que le da propiedades hidratantes y suavizantes. Es hipoalergénico, lo que lo convierte en un aliado ideal para personas con piel sensible o para quienes lavan ropa de bebé, prendas delicadas o tejidos que requieren cuidados especiales.

Además, al no contener perfumes ni químicos agresivos, no deja residuos que puedan irritar la piel ni dañar los tejidos. Esto lo hace ideal para quien quiere una limpieza eficaz sin renunciar al respeto por su cuerpo y por el entorno.

Perfecto para ropa con manchas difíciles

Uno de los usos más comunes (y más eficaces) de este jabón es aplicarlo directamente sobre prendas con manchas persistentes. Frota la pastilla sobre cuellos, puños, baberos o bodys de bebé, y notarás la diferencia. Después puedes lavar a mano o meter la prenda directamente a la lavadora. En la mayoría de los casos, no hará falta ni frotar más.

Este tipo de jabón también es muy útil para alargar la vida de la ropa blanca, evitando que se vuelva grisácea con el tiempo. Un truco de siempre que sigue funcionando.

También lo puedes usar en la lavadora

Sí, has leído bien: puedes usar este jabón directamente en tu lavadora. Puedes colocar una pastilla entera en el tambor, aunque sería demasiado, por lo que lo mejor de todo es rallarlo Con dos cucharadas de jabón rallado en el cajetín o el tambor, tendrás una colada limpia, sin aditivos innecesarios y con un resultado que muchas veces supera al de los detergentes convencionales.

Para programas cortos o lavados con agua fría, se recomienda disolver el jabón rallado en agua templada antes de añadirlo. Así aseguras su eficacia sin necesidad de usar productos químicos ni suavizantes.

También para alfombras, tapicerías y más

El jabón natural de Bosque Verde no se limita a la ropa. Si tienes una mancha en una alfombra, sofá o tapicería, puedes aplicar agua templada y frotar directamente con la pastilla. Luego pasas una bayeta húmeda para retirar el jabón sobrante y listo: la mancha se va y el tejido queda como nuevo.

Es una solución ideal para quienes buscan un producto polivalente, económico y seguro para toda la casa. Además, no daña las fibras y deja una sensación de limpieza auténtica, de la de antes.

Cómo preparar tu propio jabón líquido casero

Otra forma de sacarle el máximo partido es hacer tu propio detergente líquido. Solo necesitas una pastilla rallada, 5 litros de agua y un vaso de bicarbonato de sodio. Calientas el agua en una olla con el jabón rallado, remueves hasta que se derrita casi del todo, añades el bicarbonato y dejas enfriar.

Una vez frío, puedes guardarlo en botellas y usarlo como detergente casero, eficaz, desinfectante y muy respetuoso con el medioambiente. Perfecto para quien quiere reducir residuos y ahorrar sin renunciar a una limpieza potente.

¿Ropa blanca o de color? Sí, y sin miedo

Uno de los miedos habituales al usar jabones tradicionales es si pueden dañar la ropa de color. En este caso, no hay problema: este jabón es apto para todo tipo de prendas. Su fórmula suave no contiene agentes blanqueantes ni ingredientes agresivos, por lo que puedes usarlo con confianza tanto en ropa blanca como en ropa de color.

Y sí, si usas agua caliente, notarás que las manchas se eliminan más rápido. Pero incluso con agua fría, el jabón responde muy bien.

Ahora ya lo sabes, este jabón, que nuestras abuelas usaban con sabiduría y cariño, ha regresado a Mercadona para quedarse. Y lo está haciendo por la puerta grande: con un precio accesible de sólo 1,85 euros, con una fórmula que funciona y con ese aroma inconfundible a hogar limpio de verdad. ¿Tú ya lo has probado?.