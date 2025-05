‘El Show de Bertín’ recibe a la actriz que limpia los meridianos a sus compañeros

El Show de Bertín vuelve esta noche al prime time de Canal Sur para recibir a un nuevo invitado en el gran teatro en el que se graba semanalmente. Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sigue sustituyendo a Bertín Osborne, que se mantiene como concursante de Tu cara me suena, lo que le impide seguir siendo el presentador de su propio programa, aunque regresará cuando finalice el concurso de imitadores de Antena 3. Para esta semana, el espacio recibe a una actriz y presentadora que fue una de las grandes estrellas de la televisión de los años 90, especialmente en Telecinco, donde fue una de las caras más importantes.

La entrevistada se encuentra en plena promoción de su nueva serie, titulada Eva y Nicole, que se acaba de estrenar en Antena 3 y que está disponible desde hace meses en Atresplayer. Se trata de una historia basada en la vida de Olivia Valere, una conocida empresaria francesa que se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la Costa del Sol gracias a un imperio de restaurantes y discotecas, teniendo el más conocido de sus locales su propio nombre.

Las grandes protagonistas de esta serie son Belén Rueda e Hiba Abouk, pero es Belinda Washington una de las que más está haciendo por promocionarla, por eso será la invitada de la noche en El Show de Bertín. La actriz llega días después de su paso por El Hormiguero, donde hizo una limpieza energética a Pablo Motos nada más entrar en el plató.

Belinda contó a los espectadores la cantidad de rituales que sigue: «Hago reiki, creo mucho en las piedras, en las energías… en todas las cosas buenas que nos dan luz y nos hacen sentir bien. ¿Es sugestión?, pues puede ser, pero a mí me funciona y me va bien. La santería y todas esas cosas no, me dan más miedo», explicó.

Pero ella no estará sola, el programa de Canal Sur contará con todos sus colaboradores habituales, a los que se unirá el cantante y ex concursante de OT Hugo Salazar. En ese caso, acudirá para hablar de nutrición, ya que se trata de su profesión actual, por lo que dará valiosos consejos para la dieta de los espectadores. También estará otra cara conocida como es la de Pablo Ojeda, un habitual de laSexta gracias a Más vale tarde, que desmontará los mitos que muchas personas siguen creyendo sobre los alimentos.

Belinda tampoco se podrá librar del Tercer grado, la sección en la que tendrá que cocinar mientras canta grandes éxitos de toda la vida conocidos por los espectadores.

Belinda Washington se sienta esta noche en El Show de Bertín a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.