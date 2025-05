Tras cambios de última hora en los invitados, obligados por la baja de Camila Cabello, que ya no estará en el programa, Pablo Motos ha recibido en su plató a las actrices Hiba Abouk y Belinda Washington, dos de las protagonistas de la serie Eva & Nicole. Se trata de la nueva apuesta de Antena 3 para las noches de los jueves, aunque está disponible desde hace meses en la plataforma atresplayer, y en la que se cuenta cómo comenzó la época dorada de la jet set Marbellí en la década de los años 80. Millonarios de todo el mundo aterrizaron en la Costa del Sol, algo que dos mujeres aprovecharon para hacer negocios con los que se hicieron millonarias, pero también es una historia de rivalidad entre ellas.

La historia cuenta el enfrentamiento que los personajes, a los que dan vida Hiba Abouk y Belén Rueda, viven después de ser amigas. En sus vidas se cruzó un hombre y su relación cambió por completo, hasta el punto de intentar hundirse la una a la otra, tanto en los negocios como en lo personal. Muchos reconocerán a Olivia Valere en uno de los personajes de la serie, se trata de la gran dama de la noche Marbellí, que tenía incluso una discoteca con su propio nombre (que sigue abierta tras su muerte).

Belinda llegó a conocerla en persona en su pleno apogeo, por eso la ha recordado. «Era una persona tremendamente embaucadora, te envolvía, te hacía sentir como en casa. Las fiestas en Marbella era una locura, había de todo lo que te pudieras imaginar, había drogas, cuartos oscuros, absolutamente todo lo necesario para que la gente que iba a ellas se sintiera a gusto», ha dicho ante las cámaras.

Valere era una celebrity muy conocida, tanto en España como en Francia, pero la verdadera popularidad le llegó gracias al programa Mujeres ricas, de laSexta. Ella fue una de las protagonistas de este reality en el que un grupo de mujeres de éxito contaban cómo era su vida ante las cámaras de televisión, dejando ver sus excentricidades y lujos.

Volviendo a las invitadas de la noche, Belinda ha contado a los espectadores los rituales que sigue. «Hago reiki, creo mucho en las piedras, en las energías… en todas las cosas buenas que nos dan luz y nos hacen sentir bien. ¿Es sugestión?, pues puede ser, pero a mí me funciona y me va bien. La santería y todas esas cosas no, me dan más miedo», ha asegurado.

Eso lo ha contado minutos después de haber protagonizado una imagen de lo más especial con el presentador valenciano, al que ha pedido que se desnudase en mitad del plató. Esta divertida situación se vivió nada más arrancar el programa, justo al entrar en el plató.

«¡Un momento! ¡Desnúdate!», le dijo la actriz y presentadora nada más poner un pie en El Hormiguero. Motos, muy obediente, se quitó la americana y la ha dejado hacer con unos palos que llevaba en la mano. «Esto se lo he hecho a todos los actores de la serie cuando estaban cansados. Es medicina china, para despertar los meridianos», le ha asegurado.