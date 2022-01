El Ministerio de Sanidad ya tiene listo el borrador del protocolo de actuación ante casos de Covid en centros educativos de cara a la vuelta presencial a las aulas tras la Navidad. Lo más reseñable del documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, atañe a los escolares menores de 12 años: Sanidad no contempla que realicen cuarentenas si han estado en contacto con un positivo y no tienen síntomas. En ese caso, deberán seguir acudiendo a clase, siempre y cuando no se detecte un brote (3 casos o más en un mismo grupo de escolares). Los mayores de 12 años sí seguirán las mismas normas que los adultos y, por tanto, deberán guardar cuarentena de 7 días en caso de contacto estrecho.

«Estarán exentos de cuarentena, independientemente de su estado vacunal, todos los contactos estrechos de educación infantil y todos los contactos estrechos tanto de los grupos de convivencia estable (GCE) como de los grupos no organizados como GCE de educación primaria. El profesorado y otro personal del centro y la población mayor de 12 años seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control», explica el texto del borrador elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la Comisión de Salud Pública que ha podido consultar OKDIARIO.

Extracto del borrador de Sanidad que no contempla cuarentenas.

De esa forma, Sanidad contempla que, independientemente de si el niño está o no vacunado, deberá seguir acudiendo al centro educativo aunque alguno de sus compañeros haya dado positivo en coronavirus. Eso sí, siempre que no tenga síntomas. En caso de aparición de estos, debe ser considerado «caso sospechoso» y, por tanto, no acudirá al colegio hasta que se determine si hay o no infección activa.

Protocolo ante brotes

Esa norma se aplicaría ante la aparición de casos esporádicos, pero si se decretase un brote en una aula (3 casos o más), las reglas se endurecen. A partir de ese 3 casos en un mismo grupo de convivencia, teniendo en cuenta que las aulas de educación infantil son mucho más reducidas que en otras edades superiores, sí se contempla la posibilidad de poner en cuarentena a los niños. Pero sólo se aplicará si existe un brote, no con contagios aislados.

El protocolo contempla además que en niños que deban realizar la cuarentena «se podrá realizar PCR en muestras de saliva como una alternativa de elección a la toma de muestra nasofaríngea».

En cambio, las reglas son diferentes para las cuarentenas en mayores de 12 años: «El profesorado y otro personal del centro y la población mayor de 12 años seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control». La norma se aplica tanto a vacunados como no vacunados.

«Menos transmisible» en colegios

Además, el documento advierte de la menor transmisibilidad del virus en centros educativos respecto a otros lugares: «Las series de casos y contactos estrechos estudiadas en España han mostrado una menor transmisibilidad en los centros educativos frente al resto de ámbitos de exposición. Las tasas de ataque secundario registradas en el ámbito educativo se han situado por debajo del 5% (TAS < 12 años: 1,76% vs TAS> 12 años: 4,02%)».