La sanidad de Castilla-La Mancha acaba de batir récords: una citación para el mes de febrero, pero no para el próximo año 2022. No, para febrero de dentro de dos años, de 2023. Y todo ello mientras el PSOE que gobierna en esta comunidad no deja de criticar la sanidad madrileña, una de las que menos listas de espera tiene de toda España, con 75 días de media.

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha acaba de confirmar el motivo por el que ocupa el peor lugar en las listas de espera de toda España: que es capaz de llevar una citación de un enfermo hasta el 14 de febrero de 2023.

Así lo prueba el documento que hoy publica OKDIARIO. Una citación para el 14 de febrero de 2023. Y menos mal que es para el servicio de Oftalmología, porque si fuese para algo relacionado con la memoria, habría que reconocer que se podría haber convertido en todo un reto para el paciente.

La citación es en el Hospital Provincial de Toledo. Y añade una nota habitual que, sin embargo, y teniendo en cuenta que se trata de una cita para dentro de 16 meses, cobra un tinte sarcástico en esta ocasión: “Sea muy puntual, no acuda antes de la hora indicada”, señala el texto de la citación en negrita y remarcado del resto.

Lo cierto es que la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha tiene poco de cómico. Según el informe publicado el día 16 de noviembre por la Secretaría General de Información sobre las Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS) Castilla-La Mancha se ha convertido en la región con peor servicio sanitario de toda España. Castilla La Mancha es, a fecha 30 de junio de 2021, la región en la que más días de media tiene que esperar un paciente para una intervención quirúrgica. Concretamente, 189 días. Es, igualmente, la región con el mayor porcentaje de todo el país en volumen de pacientes que llevan esperando una operación más de 6 meses. En concreto el 36,6%. Tiene los peores datos en 11 de las 14 especialidades quirúrgicas que analiza el informe.

Lista de espera quirúrgica por autonomías. (Clic para ampliar)

Es más, según los datos de la propia Consejería de Sanidad, referidos al mes de octubre de 2021, publicados el pasado 16 de noviembre, se observan las siguientes demoras y las siguientes especialidades en varios hospitales: Hospital de Toledo, para una cirugía en ginecología, 268 días de demora; en neurocirugía, 297; en otorrinolaringología, 222; y en traumatología, 197. Hospital de Alcázar de San Juan, para una cirugía de otorrinolaringología, 219; y trauma, 230. Hospital de Albacete, cirugía maxilofacial, 409; cirugía pediátrica, 284; ginecología, 238; otorrinolaringología, 281; y traumatología, 226. Hospital de Guadalajara, para una cirugía vascular, 332; para cirugía general y digestivo, 215; para urología, 275; y traumatología, 277.

Por otra parte, profesionales que trabajan en el SESCAM han denunciado que se han disminuido las listas de consultas externa y pruebas diagnósticas, porque sólo se incluyen en la lista de espera a los pacientes a los que se les envía la cita. Al resto de pacientes que la tienen solicitada, o bien por interconsulta desde Atención Primaria o bien por su propio especialista, no se les hace figurar en la lista de espera, por lo que todo ese segundo colectivo queda en un limbo, que puede incrementar en decenas de miles, los pacientes que, en realidad, están esperando ser citados e incluidos en las listas de espera, tanto para consultas especializadas, como para pruebas diagnósticas o como para una intervención quirúrgica.

Y mientras, el PSOE carga contra la sanidad Madrid, que tiene una lista de espera de las más bajas de todas las comunidades autónomas, con 75 días de media.