Sánchez saca el rodillo: veta de una tacada casi mil enmiendas a los Presupuestos, más de 250 del PP

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido de nuevo a un veto masivo de las enmiendas de la oposición en la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Tanto es así que según consta en un escrito de este martes remitido al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo llega a vetar casi 1.000 enmiendas parciales de una tacada, más de 250 registradas por el PP. Y habrá más en este rodillo socialista, pues se trata de un «primer oficio» que «se completará mediante nuevo oficio que se remitirá a la mayor brevedad posible», reza en la documentación remitida por Moncloa a la Cámara Baja.

De las más de 5.000 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de PGE de 2023, una vez superado el trámite de totalidad, el Gobierno ya ha vetado por «suponer aumento de gasto o minoración de ingresos» casi mil de las mismas y todavía habrá más. De este modo, se trata de iniciativas que el Gobierno no quiere ni siquiera que sean debatidas y votadas en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja.

El año pasado, tal y como publicó este periódico, los letrados del Congreso de los Diputados ya advirtieron al Gobierno de que se había «excedido» en su potestad de veto, que se reduce a indicar si las enmiendas implican un incremento del gasto o disminución de ingresos. Los servicios jurídicos de la Cámara señalaron que el Ejecutivo se amparaba en cuestiones ajenas, como «defectos» de las enmiendas, con tal de tumbar masivamente correcciones de los partidos a las cuentas del Estado.

Esta actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionada por los letrados, llevó al Partido Popular a dirigir una queja formal a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por el veto masivo del Ejecutivo a centenares de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.

«Atropello»

En dicho escrito, la portavoz del PP en el Congreso y actual secretaria general, Cuca Gamarra, se quejó a Batet de que «resulta absolutamente intolerable y supone un verdadero atropello a los derechos de los diputados que sean vetadas estas enmiendas sin justificación legal oportuna o, lo que es peor, alegando una justificación legal no ajustada a la realidad».

Entre las enmiendas vetadas este año no sólo hay de los partidos de la oposición (Vox no presentó ninguna), sino que también constan hasta cuatro iniciativas firmadas por Unidas Podemos -socio del PSOE en el Gobierno de coalición- que no pasan el corte. Una de ellas, además de los morados y sus confluencias, también fue suscrita por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y EH Bildu. En cambio, respecto a las enmiendas registradas por el Grupo Socialista no aparece ningún veto por parte del Gobierno en este primer oficio comunicado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes que dirige Rafael Simancas.