El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha contradicho a sí mismo en el discurso de este martes para dar explicaciones sobre el apagón eléctrico en toda España. El líder socialista ha asegurado que la energía nuclear no eran una solución ante el problema generalizado porque las centrales «estaban paradas» pero, más tarde, ha afirmado que «había generación nuclear funcionando justo antes de la caída del sistema».

El jefe del Ejecutivo ha comparecido este martes en La Moncloa y ha respondido a preguntas de periodistas, por primera vez, 24 horas después del apagón. «Durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban paradas», ha lamentado el también secretario general del PSOE. «Ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables», ha añadido.

Sin embargo, acto seguido ha admitido que «en este momento hay dos centrales nucleares activadas y lo están, no porque se necesiten, sino porque su activación ya estaba planeada». De esta forma, Sánchez ha aclarado que, realmente, la energía nuclear no estaba parada, tal y como había afirmado unos minutos antes en su mismo discurso.

«Lo que hemos visto es que había generación nuclear funcionando justo antes de la caída del sistema», ha apostillado, para añadir que «se desconectó». «Al igual que el resto de tecnologías, por tanto, la generación nuclear no fue más resiliente que cualquier otra de las fuentes de generación», ha manifestado en otra contradicción, en la que él mismo admitía que sí había energía nuclear funcionando, a pesar de que él mismo había dicho lo contrario.

Sánchez contra las nucleares

«Esas centrales nucleares que cayeron en el día de ayer todavía no se ha vuelto a incorporar al sistema y está previsto que se haga a lo largo del día de hoy», ha detallado en relación con el futuro de las mismas. Por esta razón, Sánchez cree que «con mayor dependencia nuclear», la recuperación «no hubiera sido tan rápida» como la actual.

El presidente trató de argumentar estas contradicciones. «Desde hace varios días hay cinco reactores nucleares parados, de los siete» que hay en el país, ha enumerado el presidente. Y los «dos que estaban operativos», como reconoce el propio líder socialista, «cayeron» junto al resto del suministro eléctrico.

«A esos cinco me refiero, están parados, por tanto, no están generando energía por decisión de las propias empresas operadoras que afirman que no son competitivas en precio en comparación con la penetración, por ejemplo, de las energías renovables de esos días», ha aclarado Sánchez.

En esa misma comparecencia, Sánchez ha cargado contra las centrales nucleares asegurando que no han ayudado a la recuperación del sistema eléctrico tras el gran apagón que sufrió España a lo largo del lunes durante la rueda de prensa que ha llevado a cabo este martes. Sin embargo, inmediatamente después, el dirigente socialista ha admitido que la luz volvió al país en gran parte gracias a la conexión con el sistema de Francia, país que es líder mundial en generación nuclear y que, además, supone hasta el 70% de su suministro.