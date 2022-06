El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este martes en el Senado otra pifia de bulto al descalificar como «disminuidas» a las personas con discapacidad. Lo ha hecho en la réplica de su primer ‘cara a cara’ parlamentario con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tratando de afearle el pacto de los populares con Vox en Castilla y León.

«Le ofrecí, por ejemplo, señoría, reformar el artículo 49 de la Constitución para quitar la palabra ‘disminuido’ de ese artículo. Por cierto, señoría, que lo que dijo el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, de Vox, que gobiernan con ustedes diciendo…. efectivamente, descalificando a las personas disminuidas, no es algo sorprendente como usted dijo, sino algo aberrante», llega a decir Sánchez, antes de corregirse a sí mismo y pedir a Feijóo que «hable claro y alto cuando estamos hablando de las personas con discapacidad».

De esta manera, Sánchez en lugar de afirmar que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, habría descalificado a las personas con discapacidad, según quería decir el líder socialista, lo que hace es llamarles él mismo «disminuidas», haciendo suyo dicho término en un error mayúsculo.

La senadora del PP y portavoz en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, Violante Tomás, ha lamentado la afirmación de Sánchez. «Esta tarde en el Senado, Sánchez se ha referido a las personas con discapacidad como ‘personas disminuidas’. No es un error; es una verbalización de lo que piensa, porque cuando uno no lee, dice lo está pensando. ¿No se puede ser mas hipócrita!», ha denunciado Tomás en redes sociales.

Esta tarde en el Senado, Sánchez se ha referido a las personas con discapacidad como “personas disminuidas”.

No es un error; es una verbalización de lo que piensa, porque cuando uno no lee, dice lo está pensando.

No se puede ser mas hipócrita! pic.twitter.com/b1k0QRh4a4

— Violante Tomás (@ViolanteTomas) June 7, 2022