El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto el dedo en la llaga este miércoles en un acto con los empresarios andaluces y ha alertado de que el Gobierno está aumentando la deuda pública en 200 millones de euros al día. Ha advertido también que desde que llegó Pedro Sánchez al poder la deuda ha aumentado en 300.000 millones de euros.

Feijó ha reclamado un acuerdo de financiación autonómica, «necesario y posible», fruto del diálogo entre todas las partes, basado en el coste efectivo de los servicios públicos para las personas «y no en territorios, que es lo mismo que financiar aliados del Gobierno». «Aquí no se financian territorios, se financian personas, los gastos sanitarios, educativos y sociales de las personas. Por lo tanto, financiemos los servicios para las personas, porque son la base del sistema», ha dicho el ex presidente gallego.

El líder del PP ha exigido a Sánchez que cambie el rumbo de su política económica ante los «datos inquietantes» que sitúan a España con la mayor tasa de paro de Europa, con la mayor subida de precios de todas las economías desarrolladas, con un déficit estructural que se ha duplicado y una deuda que alcanza el 120% del PIB.

Feijóo ha reclamado que “algo habrá que hacer” cuando en España hay 60.000 empresas menos cotizando; hay familias y empresas ahogadas por los precios; se arrastra un problema de productividad estructural; es el país donde más cayeron las exportaciones y donde los Fondos Next Generation sólo han llegado al 0,2% del total de las empresas. «El problema es que a nivel nacional no se está haciendo lo que se debería. Las decisiones del actual gobierno se formulan, se negocian y se pactan para aguantar en el poder», ha censurado.

Para Feijóo, la economía española no sólo está lastrada por las secuelas de la recesión del 2008, la pandemia o la guerra en Ucrania, sino también por “un Gobierno doblemente cautivo para adoptar decisiones: Cautivo de sus socios, aliados y sus dogmas», ha sentenciado.