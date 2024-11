Sánchez se hace la víctima de una agresión en Paiporta que no existió: «Yo estoy bien»

Pedro Sánchez ha vuelto a victimizarse tras los altercados en la localidad valenciana de Paiporta del pasado domingo. «Yo estoy bien», ha señalado el líder del Ejecutivo, a pesar de que en ningún momento fue agredido. Al ser preguntado por estos incidentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el plan de ayudas para las zonas afectadas por la DANA, Sánchez ha mantenido su discurso contra los «grupos ultras perfectamente organizados que trataban de hacer el mayor daño posible a las autoridades allí presentes».

El pasado domingo los vecinos de Paiporta expresaron en las calles su indignación. En pleno caos, Sánchez se marchó de la zona escoltado a un lugar seguro, ya que supuestamente, un palo lanzado por uno de los vecinos le había alcanzado. Este mismo lunes, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el presidente del Gobierno «recibió un golpe» durante los incidentes y justificó su huida en que «había un riesgo real y evidente en su persona».

Sin embargo, el vídeo que captaba el momento de la supuesta agresión no refleja el golpe. El palo que se lanza no impacta en la espalda de Pedro Sánchez, sino en la de un fotógrafo que estaba detrás de él. Y no sólo eso: otras imágenes del mismo momento grabadas desde otra perspectiva muestran que efectivamente ese palo no golpeó al presidente. Así, pese a que claramente no hubo ninguna agresión, Sánchez ha trasladado que se encuentra «bien» y ha agradecido las «muestras de solidaridad» recibidas tras el incidente en Paiporta.

«Si uno mira las imágenes, es fácil diferenciar quienes manifiestan su ira de manera legítima de los ultras organizados que iban a hacer daño», ha apostillado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el plan para la reconstrucción de las zonas afectadas. Desde que se produjo la huida de Sánchez de Paiporta, Moncloa ha maniobrado para reducir la indignación de los vecinos y culpar a la extrema derecha.

Pese a que Sánchez apunta directamente a los grupos ultras, la Guardia Civil no opina lo mismo. Las personas que protagonizaron el ataque al presidente del Gobierno durante las protestas de Paiporta tras la DANA no son ultras ni están vinculadas a la extrema derecha. Así figura en el atestado de diligencias previas que el servicio de Información de la Guardia Civil ya ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent que ha incoado diligencias previas para investigar la presunta agresión al presidente del Gobierno y el lanzamiento de objetos a los Reyes.

Los guardias han utilizado las numerosas imágenes de las protestas contra la visita de los Reyes -a los que acompañaron Pedro Sánchez y Carlos Mazón-, que se han viralizado en internet, para identificar a los participantes en los hechos más graves. Los guardias les han notificado a estas personas el inicio de la investigación en la que se ven implicados y sin detención previa, le han entregado el atestado al juzgado. Será el juez el quién tendrá que precisar si se le atribuye un delito de desórdenes públicos a los detenidos, que, según fuentes del caso, ya ascendían a un número de cinco personas identificadas, ninguna de ellas vinculada a grupos de extrema derecha ni similares. El informe presentado por la Guardia Civil ante el juez es una serie de diligencias previas que se irán ampliando a lo largo de la semana.