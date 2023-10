La cena oficial de la cumbre de Consejo Europeo de Granada, a la que Pedro Sánchez ha invitado a los mandatarios y a sus parejas, ha costado a las arcas públicas españolas la friolera de 139.789,32 euros para 80 comensales. Un menú andalusí «exquisito», según fuentes cercanas a uno de los líderes presentes, que se ha servido en el Parador de Granada y que tiene la firma del chef cordobés Paco Morales, propietario del restaurante Noor con dos estrellas Michelin.

No es habitual que en este tipo de cumbres, que son sesiones de trabajo, la parte lúdica -cuando la hay- sea tan ostentosa. De hecho, en la mayoría de ocasiones se aprovecha la cena, a la que, a diferencia de hoy, raramente acuden las parejas, para celebrar una reunión de trabajo. Pero en esta ocasión, Sánchez, como anfitrión, ha querido demostrar el poderío español en la cumbre europea de Granada con una visita a la Alhambra y una posterior cena presidida por los Reyes -que sólo han participado en este acto- para los líderes y sus parejas invitadas por el Gobierno. Su esposa, Begoña Gómez, les había preparado una visita paralela a sus cónyuges.

Paco Morales, que según resalta el Gobierno figura en el «top 50 de los mejores chefs del mundo según The Best Chef Awards», ha preparado un menú made in Andalucía para los comensales. Estos son algunos de los platos que pudieron degustar. Los vinos que han acompañado la cena han sido de una bodega de Ronda:

Karim, una crema hecha a partir de una base de pistacho que según el chef fue el plato precursor del salmorejo antes de la llegada del tomate a España.

Pasta de trigo duro, mantequilla ahumada, fondo de gallina y calamarcito.

Naranjas del barrio con azahar, almendra frita y aceite de oliva virgen extra.

Cena europea en La Alhambra

Deslumbrados por la belleza de La Alhambra, con la ciudad nazarí a los pies, los jefes de estado y de gobierno han mostrado gestos de asombro y admiración por la belleza singularísima del Patio de los Leones. A muchos se les ha podido ver haciendo preguntas e interesándose por algunos aspectos del patio así como de la vecina Torre de Comares, donde se han ido congregando. En todo momento, había personal del Patronato de La Alhambra para resolver cualquier duda.

Algunos, como el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, el primer ministro luxemburgués, Xabier Bettel, el presidente rumano, Klaus Iohannis, o la esposa del primer ministro de Eslovaquia, no han dudado en sacar sus teléfonos móviles y tomar algunas fotos y vídeos de uno de los lugares más visitados de España por parte de los turistas y que ayer tenían cerrado a cal y canto durante toda la jornada para su uso y disfrute.

La foto de familia

El lugar elegido para inmortalizar la tercera cumbre de la CPE ha sido finalmente el Patio de los Leones, pero los mandatarios también han tenido ocasión de recorrer previamente algunos de los enclaves más emblemáticos de este monumento, Patrimonio de la Humanidad.

El primer líder en llegar poco después de las 18.30 ha sido el primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov, y tras él han sido desfilando el resto de los asistentes a la cumbre. Aunque para la ocasión los líderes podían acudir acompañados por sus parejas, un buen número de ellos han llegado en solitario. Todos ellos han sido saludados a la entrada del Patio de Arrayanes por Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, quienes han intercambiado saludos y comentarios con los invitados sobre el enclave.