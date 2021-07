El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado ya, en plena concesión de indultos, su deseo de exhumar tumbas en el Valle de los Caídos. Carmen Calvo ha anunciado que cuenta con una licencia de obras con la que asegura que puede exhumar tumbas. Lo hace pese a la oposición de más de 70 de familias que han exigido expresamente que se dejen en paz los osarios con los restos de sus antepasados. Y pese a la existencia de un informe del Ministerio de Justicia que asegura que es “casi imposible” identificar los restos mortales de los osarios.

El estudio del Ministerio de Justicia fue elaborado por expertos forenses en 2011. Y las conclusiones son demoledoras: “Tras el examen final, podemos apreciar que se han desarrollado movimientos de restos óseos de unas capillas y/o criptas a otras diferentes que no han sido recogidas en los libros de registro iniciales”. Además, que “al no existir un registro de entrada que asegurase el contenido de los columbarios, la posibilidad de conocer el número de restos óseos que lo componían es muy limitado”.

La tercera conclusión señala que “dada la ausencia de controles identificativos exteriores (por deterioro, por no estar puestos en origen, etc.) en los columbarios, la posibilidad de correlacionarlos con los libros de registro es casi imposible”. Se añade un cuarto argumento: “La fractura de los columbarios de madera, y la salida al exterior del contenido de los mismos, obedece en gran medida al deterioro del material utilizado por el paso del tiempo, siendo muy probable que la acción de la humedad detectada en el interior de las criptas y/o capillas haya sido responsable muy directo de este deterioro”.

El informe añade que “la identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios observados y el esparcimiento de los restos por las criptas y/o capillas”. Y que “la falta de de sistematización a la hora de trasladar los restos a las diferentes capillas y/o criptas, dificulta en gran medida la identificación individual, dado que de la observación realizada se desprende que, se ha producido mezcla de diferentes restos óseos en la misma capilla y/o cripta, además de una muy probable separación de restos óseos de un mismo individuo en diferentes lugares”.

Pero, pese a todo ello, el Gobierno lleva ya tiempo perforando las paredes de la cripta para que los familiares puedan ver las arcas en las que reposan los restos mortales de sus antepasados.

Osarios equivocados

Según afirma la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, el Ejecutivo ha enseñado, para colmo, osarios equivocados. Osarios ubicados en plantas donde no yacen los restos que afirma mostrar. Y es que, según la asociación, ha perforado paredes pensando que los pisos de la Basílica coinciden con las alturas de las galerías de osarios. Y no es así. El error: que la tercera planta del templo no coincide con la tercera galería de los osarios, como puede verse en los planos y documentos que ha reproducido OKDIARIO.

Por si fuera poco, el Gobierno cuenta con otro informe del CSIC y del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja donde se advierte del delicado estado de algunas partes de las criptas y de la necesidad de tener cuidado en los trabajos de extracción de osarios.

Las “recomendaciones de actuación para el acceso a las cámaras pasarían” por determinadas medidas, según el informe. Algunas puntuales, como, en la capilla del Santo Sepulcro, realizar solamente “huecos en el centro de las zonas indicadas” por el organismo científico, de forma que “la demolición de parte de este cerramiento, que no es estructural”, no pueda afectar a “la estabilidad y seguridad estructural del conjunto y, una vez realizadas las tareas de identificación de las cajas y retirada de restos cadavéricos” reconstruirse “con materiales similares a los existentes”.

Otras exigencias inmensamente detalladas, como las que afectan a la “Capilla del Santísimo: el acceso a los niveles 3 y 4 de esta capilla puede realizarse desde el hueco situado en el cerramiento del último descansillo de la escalera. Adicionalmente, es posible que pueda accederse al nivel 4 desde el espacio tabicado accesible desde la trampilla de techo del local de nivel 3, ubicado simétrico a la escalera”.

Pero otra de las conclusiones del estudio es más genérica: “Adopción de medidas de seguridad, previo al acceso de personal a la estancia, que garanticen la estabilidad de los forjados, por los motivos expuestos anteriormente”. Es decir, para evitar daños estructurales. El Gobierno, en medio de todo ello, ha decidido dar el banderazo de salida a las “exhumaciones” de tumbas en el Valle de los Caídos justo tras conceder los indultos a los golpistas del 1-O. Lo confirmaba la vicepresidenta Carmen Calvo, quien aseguraba el pasado jueves que contaba con una “licencia de obras” en el Valle de los Caídos con la que, según ella, queda habilitada para comenzar “los trabajos de exhumación”.

En total, 70 familias han remitido ya cartas a la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, y hasta 216 familias asociadas en defensa de sus intereses podrían interponer acciones legales contra el Gobierno si toca los restos mortales de sus antepasados, como ya ha publicado OKDIARIO. En el Valle hay enterradas 33.000 personas. El Gobierno sólo ha contado con 60 expedientes para iniciar las labores de recuperación de sus restos a petición de las familias. Y ahora, con una licencia de obras con la que asegura el Gobierno que puede exhumar tumbas.