El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alegando que el dirigente popular no lidera la oposición «porque no sabe» y lo ha tildado de «incapaz». Así se ha expresado el secretario general socialista en el XV Congreso del PSdeG-PSOE que se ha celebrado este domingo en Santiago de Compostela.

Sánchez ha acudido a la ciudad gallega para apoyar a José Ramón Gómez Besteiro, quien ha revalidado su mandato al frente del PSdeG. Para ir al acto, ha utilizado un jet privado, a pesar de que hay una veintena de vuelos regulares que conectan la ruta transitada por el líder socialista. Este hecho contrasta con el viaje que ha realizado Feijóo a Tarragona en AVE en el mismo día.

En Santiago, el jefe del Ejecutivo ha arremetido contra el líder del PP, a quien ha acusado de actuar «sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos». «Feijóo no sólo no es presidente del Gobierno porque no quiere, sino que no es jefe de la oposición porque no sabe», se ha burlado el dirigente socialista. A la vez, ha ironizado con las críticas del ex presidente de la Xunta de Galicia y le ha afeado que diga «que si España se rompe» o «que si España se hunde».

El jefe del Gobierno ha afeado a Feijóo sus críticas a la marginación de Vox en las reuniones del Ejecutivo para tratar la crisis de Ucrania: «Ya no me sorprende, desde luego, nos avergüenza».

Y es que Sánchez aseguró esta misma semana desde Bruselas, donde se reunía con los primeros ministros de la UE en el Consejo Europeo, que se citaría con los líderes de todos los partidos del Parlamento excepto con Vox. Feijóo lamentó que Sánchez estuviera aplicando un «apartheid» a la formación de Santiago Abascal y aseguró que cuando él llegara a La Moncloa, sí que hablaría «con el tercer partido de España».

«A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha», ha manifestado Sánchez ante los socialistas gallegos. El jefe de filas del PSOE ha instado al ex presidente de la Xunta de Galicia a «que mire a Alemania, donde no hay ultraderecha, donde no se tutela, sino que se aísla». «Cuando más aislada esté la ultraderecha, más segura estará Europa», ha apostillado el líder del Ejecutivo.

«Abogado defensor de la ultraderecha»

Por otro lado, ha recriminado a Feijóo que se haya convertido «en abogado defensor de la ultraderecha». Y le ha atribuido una política errática: «Primero la pataleta, luego la rectificación y luego la apropiación».

Por otra parte, ha hablado de la compleja situación a nivel internacional y ha señalado que la prioridad de España es defenderse ante la «amenaza de ataques híbridos» y que, con base en ello, tienen «que mejorar la ciberseguridad». También ha señalado a otros problemas como «la emergencia climática» que, en su opinión, se traduce en hechos «como la DANA» que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que acabó con la vida de más de 200 personas.

Sin embargo, esta preocupación contrasta con la inacción del Gobierno de Sánchez. Lleva 130 días, más de cuatro meses, sin que ni el propio Ejecutivo socialista ni uno de sus organismos clave, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), hayan abierto el debate con los municipios afectados por el desbordamiento del barranco del Poyo para poner en marcha un plan que evite definitivamente el riesgo de inundaciones que se cierne en cada temporal.

Por otro lado, también ha señalado que hay «amenazas» que vienen del Sur: «En los países del Sahel, la amenaza terrorista es una amenaza real porque están presentes en Estados que son fallidos». «Tenemos que mejorar en capacidades de seguridad», ha subrayado.

Por otro lado, ha comparado el peligro que representa Vladímir Putin, mandatario ruso, con el de la ultraderecha. «Hay también una internacional ultraderechista con tecnoligarcas fuera, pero también con sus sucursales dentro. Van con su motosierra rugiendo para que sea el trampantojo y no nos demos cuenta de lo importante», ha dicho.