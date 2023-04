Sevilla la noche del 11 de mayo y Barcelona la noche del día 26. Ambas ciudades forman ya parte de la apretada agenda de campaña del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones del 28 de mayo. Los socialistas, con el propio presidente a la cabeza, pondrán toda la carne en el asador en ambas ciudades que posiblemente visitará en un par de ocasiones. Ferraz se ha marcado como objetivo mantener la Alcaldía de Sevilla y recuperar la de Barcelona. Todo lo que no sea eso, será considerado «un fracaso».

En la sala de máquinas de los socialistas que preparan la campaña de Sánchez consideran «irrenunciable» ostentar el poder en ambas corporaciones municipales. La capital hispalense, por lo que representa a día de hoy para el PSOE. La principal ciudad dirigida por un alcalde de su partido. En el caso de la ciudad Condal, por lo que ha representado históricamente para el PSC y «como contrapeso» a la Madrid de José Luis Martínez-Almeida. En la capital del Estado, Sánchez arropará en alguna ocasión a Reyes Maroto y al presidenciable Juan Lobato, aunque en Madrid «no habrá grandes actos» como en Sevilla o Barcelona.

Las expectativas en una capital y otra son muy parecidas y diametralmente opuestas a la vez. Antonio Muñoz, que sustituyó a medio mandato al actual líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ya ostenta el bastón de mando de la capital de Andalucía. Por lo que las cosas deberían ser más fáciles. Pero todos los sondeos internos encargados por la federación andaluza y Ferraz indican que, pese a la victoria que puede lograr Muñoz, un pacto entre el Partido Popular y Vox podría dejarle sin la Alcaldía. Sería un tremendo varapalo para un Partido Socialista «muy deprimido» en esta región.

En el caso de Barcelona, sin embargo, el PSC hace más de una década que no ocupa la alcaldía y ahora Jaume Collboni la tiene a tocar. La irrupción de Xavier Trias como candidato de Junts per Catalunya trasladó un cierto miedo a los de Salvador Illa. Pero meses después, a pocas semanas del 28M, consideran que «hemos recuperado posiciones» y la posibilidad de que al tercer intento Collboni sea alcalde con el apoyo de ERC -a quienes quieren de socios prioritarios tras ocho años gobernando con Ada Colau- es una opción muy real. De lograr este hito, el PSOE de Sánchez recuperaría una plaza clave tras la campaña y las elecciones, no sólo por lo que representa, sino también de cara a las expectativas electorales de Sánchez en diciembre. Sin Cataluña no es presidente.