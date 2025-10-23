Sánchez comprará armamento a EEUU para cedérselo a Ucrania tras acusarle Trump de «no jugar en equipo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves a su llegada al Consejo Europeo que comprará armamento a Estados Unidos para cedérselo a Ucrania. Esta decisión llega justo después de que Sánchez haya sido acusado por Donald Trump de «no jugar en equipo» por negarse a destinar el 5% del PIB a Defensa.

Sánchez ha indicado que el Gobierno ha estado «estudiando» esta operación en las últimas semanas desde que la OTAN puso en marcha la iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés). Además, también ha defendido que España es un país «comprometido con la OTAN» y con la «defensa y el apoyo a Ucrania en todos los niveles, no solamente en el humanitario, sino también en el energético».

El presidente ha precisado que ya ha trasladado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, la participación española en la iniciativa de la OTAN en la conversación telefónica que ambos mantuvieron el martes. Ambos volverán a coincidir este jueves en Bruselas, ya que Zelenski ha sido invitado al Consejo Europeo.

Estas declaraciones llegan después de que el dirigente estadounidense, Donald Trump, reprendiese este miércoles a Sánchez ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. «Creo que tendrás que hablar con España», le ha dicho a Rutte. «España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al 100%», ha añadido. Trump ha insistido: «Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente».

Durante su intervención, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que EEUU es un miembro «muy orgulloso» de la Alianza Atlántica y ha aseverado que tiene «una excelente relación» con el resto de países miembros. Trump también ha recordado que la mayoría de países se sumaron «con la excepción de España» al compromiso del 5% respecto del dos por ciento que estaba acordado.

🇺🇸🇪🇸 President Trump says Spain isn’t a «teamplayer» in NATO: “I think you’re going to have to talk to Spain — Spain is not a team player. Other than Spain, everybody is 100 percent. And you could solve the Spain problem very easily, I think, you know, if you want” pic.twitter.com/SN1vmTOCjZ — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) October 22, 2025

Esta es la segunda vez que Trump recrimina a Sánchez por el asunto del gasto en Defensa que pide la OTAN: «España no ha sido leal. Es el único país. El resto sí ha subido del 2 al 5%, pero España no estaba de acuerdo con esto». Y le dice a la OTAN que «habría que reprender a España por eso. Es muy malo, pero depende de la OTAN».