Sánchez coge el Falcon para ir a convencer al PSOE de Extremadura de los beneficios de la amnistía

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. El presidente de Gobierno en funciones ha utilizado el Falcon para asistir a un mitin del PSOE, esta vez en Mérida, volando hasta el cercano aeropuerto de Badajoz. Hasta ahí se ha trasladado este sábado para convencer a sus socios extremeños de los beneficios de la amnistía. Desde Moncloa lo han intentado camuflar con una visita a las obras de rehabilitación del teatro María Luisa celebrada 45 minutos antes del encuentro socialista.

El avión presidencial ha despegado a las 9:30 de la mañana desde Torrejón de Ardoz hacia la capital extremeña. Ahí Sánchez protagoniza un acto de partido junto al líder del PSOE en esta región, Guillermo Fernández Vara, históricamente uno de los socialistas más críticos con el independentismo y que últimamente ha tirado balones fuera para evitar posicionarse ante el plan de amnistiar a los independentistas catalanes de Sánchez.

El ex presidente de la Junta de Extremadura ha responsabilizado a «los expertos» de ser quienes deberán tomar la decisión de que los hechos ocurridos en torno al proceso separatista queden a todos los efectos sin ningún tipo de consecuencia legal.

Andalucía y Extremadura en el foco

Pedro Sánchez lleva varias semanas haciendo mitines cada sábado o domingo para hacer pedagogía respecto a estos acuerdos con Junts y Bildu -en especial en relación a la amnistía de los golpistas-. El PSOE centra esta campaña pedagógica, que avanzó en su momento OKDIARIO, en Andalucía y Extremadura. Las dos comunidades con una mayor oposición. En las dos últimas semanas ha mitineado en Sevilla y Granada, este sábado en Mérida y en noviembre será en Málaga.

El PSOE no descarta elecciones

Fuentes del PSOE le han asegurado a este medio que tras las reuniones hasta ahora celebradas entre el líder socialista y los presidentes de otras formaciones, en Ferraz no descartan una repetición de elecciones el 14 de enero. Las cosas no le podrían estar saliendo como esperaba Sánchez y, según fuentes cercanas a las negociaciones, estarían trabajando en la estrategia de cara a una posible repetición electoral con nuevas propuestas tras haberse contradicho con «el cambio de opinión» de Sánchez respecto a pactar con Bildu o la amnistía.

Sánchez negó la amnistía en campaña

Hace apenas tres meses, en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, Sánchez repitió en distintos medios, por activa y por pasiva, que otorgar la amnistía no entraba en sus planes. Así lo dijo, por ejemplo, en una entrevista en La Sexta, el 20 de julio: «¿Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación». Un día después, insistió en la misma respuesta en TVE: «No es algo futurible, ya llevo cinco años gobernando. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido, lo que han tenido son indultos condicionados, en los que se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio del cargo público para los líderes del llamado procés».

Ahora el candidato a la investidura socialista sí se atreve a pronunciar la palabra amnistía. Sucedió el pasado 6 de octubre en Granada delante de los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. El jefe del Ejecutivo en funciones reconoció que «conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos las propuestas de otros partidos políticos en relación con la amnistía». Acto seguido, defendió que la amnistía que negocia con Junts y ERC «es una forma de superar las consecuencias judiciales de la situación que se vivió en España, con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017». Otra pirueta más de un Sánchez que prometió juzgar a Carles Puigdemont y ahora dice que el 1-O «nunca debió derivar en una acción judicial».