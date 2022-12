Pedro Sánchez ha demostrado una vez más su animadversión hacia la prensa crítica, a la que ha acusado de «actuar a favor de la causa», en respuesta a sus planes sobre agotar la legislatura. En su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del año, el presidente socialista ha defendido el estado de la coalición con Podemos y ha enfatizado la gestión del Gobierno, desoyendo las encuestas que sitúan al Partido Popular en la primera posición en intención de voto ante unas eventuales generales.

«Alguien se podría preguntar , lo he leído además en algunos medios de comunicación conservadores, que actúan a favor de la causa», ha puntualizado Sánchez, «qué haría en año electoral un Gobierno progresista». «Vamos a hacer lo que hemos venido haciendo en estos últimos años, gobernar para la mayoría social de este país», se ha respondido.

El socialista se ha mostrado convencido de que «eso va a dar su resultado» y que su polémica gestión no le pasará factura electoral, pese a haber provocado la mayor crisis institucional de los últimos años con su choque inédito con el Tribunal Constitucional y haber regalado al independentismo la derogación de la sedición y la rebaja de las penas por malversación.

Los ataques a la prensa que publica informaciones que no se adecúan a sus intereses se han convertido en habituales en las intervenciones de Sánchez. Son frecuentes sus alusiones a la «derecha mediática», a la que acusa de defender sólo los intereses «de los poderosos». Sánchez ha despreciado además el trabajo de la prensa, atribuyéndole la publicación de noticias falsas. «En algunas ocasiones me encuentro en los medios noticias que ni tan siquiera he pensado», aseveró por ejemplo este mismo verano sobre una posible crisis de Gobierno.

En su comparecencia de este martes, Sánchez ha evitado hablar de sus cesiones al independentismo, aunque sí ha justificado la gestión del Ejecutivo por la «convivencia» en Cataluña.

Además, ha llegado incluso a responsabilizar al Partido Popular de la «quiebra del orden constitucional» que se produjo en Cataluña con la celebración del referéndum ilegal de 2017.

En este contexto, ha destacado «la enorme irresponsabilidad del independentismo», que llevó a España a ese «abismo» hasta el punto de que los catalanes no podían hablar de política entre ellos», pero también ha criticado al Gobierno del PP de entonces, que no «atajó» esa amenaza. «Entonces el Gobierno contó con la lealtad de la oposición, algo que no ocurre hoy», se ha lamentado.

Sánchez ha afirmado que en estos años ha tomado «decisiones arriesgadas», en alusión a sus pactos con el separatismo, y ha defendido que el independentismo «no es una preocupación de los españoles».

Al ser preguntado por la nueva reclamación del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para negociar un referéndum de independencia en 2023, Sánchez ha subrayado que eso ya son «debates del pasado» y que ni en la Constitución española ni en ninguna otra se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio: «Podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir», ha zanjado.

Es habitual, sin embargo, que la hemeroteca recuerde a Sánchez sus múltiples promesas incumplidas sobre el independentismo, a cambio de asegurarse su permanencia en el poder.