El vídeo del acto 50 años de España en Libertad con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco ha mentido sobre la prohibición de proyectar la película Con faldas y a lo loco: «Estaba censurado todo por considerarse demasiado subversivo», puede escucharse a la comunicadora Albanta San Román en las imágenes. Sin embargo, sí que se llegó a emitir durante esa época, aunque hubo que esperar cuatro años desde que se estrenase en los cines norteamericanos en 1959. La cinta se estrenó finalmente sin cortes en octubre de 1963.

«De películas sacaban escenas por ser subversivas o de repente incita a la homosexualidad o a lo erótico festivo», aseguraba el vídeo emitido durante el acto celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, al que ha asistido el jefe del Gobierno.

La realidad es que la película se enfrentó a problemas con la censura franquista, pero pudo llegar a emitirse en los cines. Y es que los distribuidores de la cinta en España trataron de conseguir hasta en tres ocasiones el sello que permitía emitirla en nuestro país. Tuvieron que esperar a una cuarta ocasión en la que, finalmente, sí que otorgaron el sello de aprobación para su proyección en las salas en octubre de 1963, que comenzaron a emitirse en Madrid o Barcelona.

En un principio, la película sólo estaba autorizada para «mayores de 18 años». Esta calificación se mantuvo hasta 1983, tal y como refleja el sitio web Kapla contra la Censura. Precisamente ahí es donde explican que, en un principio, los distribuidores trataron de vender la película a los censores con otro título: Dos Adanes para Eva. Sin embargo, finalmente se optó por Con faldas y a lo loco. En todo caso, los censores descartaron la traducción literal de su título en inglés, Some Like It Hot.

Esta página incluso recoge un cartel de los Cines Victoria Eugenia en el que se hablaba del «gran estreno» de Con faldas y a lo loco con tres pases diferentes y en el que ensalzaban las «críticas internacionales» que alababan la cinta. «Es una ola de hilaridad» o «una obra maestra de la comicidad» podían leerse en el anuncio de la cinta. No fue hasta marzo de 1964 cuando pudo proyectarse en este cine donostiarra porque en salas de capitales de provincia tardaron en llegar algo más.

Homenaje sin contar con la monarquía

Pedro Sánchez ha lanzado este miércoles su último alegato guerracivilista con la apertura de los actos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Durante su intervención, el presidente del Gobierno se ha referido a quienes «con su esfuerzo» permitieron la superación de la dictadura y la transición hacia la libertad, pero obviando el papel de la Monarquía en ese período histórico, en el que tuvo un indudable y decisivo protagonismo.

«Queremos homenajear a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que hicieron posible esta transformación de éxito. Queremos poner en valor el esfuerzo de los trabajadores y los empresarios, de la sociedad civil, los partidos políticos, ayuntamientos, comunidades autónomas y los distintos gobiernos», ha ido enumerando Sánchez, sin alusión a la Corona.

Cabe recordar que el Rey Felipe VI no ha asistido este miércoles a este acto, que ha dado el pistoletazo de salida al centenar de eventos con los que el Gobierno tiene previsto celebrar los 50 años de la muerte de Franco, bajo el título España en libertad.

El monarca tenía ya prevista la recepción de las cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en España, en la tradicional ceremonia que desde hace siglos se viene realizando en el Palacio Real. Desde el Gobierno afirman que el Rey participará en dos de los actos programados a lo largo de este año, aunque no están directamente vinculados a la figura de Franco. El Ejecutivo ha tratado de instrumentalizar al monarca para promocionar esta iniciativa.