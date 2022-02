El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó tras la reunión del Consejo Europeo extraordinario en la madrugada de este viernes, que las nuevas sanciones respaldadas por los veintisiete estados contra Rusia están «a la altura de las circunstancias tan dramáticas» que se están viviendo tras la invasión «unilateral, injusta e injustificada» a Ucrania, y van a causar con todas ellas, «un daño económico muy importante» al Gobierno de Vladimir Putin.

Se trata, advirtió Sánchez, de «un paquete de sanciones masivo, como no se ha adoptado nunca» por la Unión Europea, y subrayó al término de la cumbre europea, en la que los líderes de la UE respaldaron nuevas sanciones contra Rusia, que se ha intentado todos los cauces diplomáticos posibles con el fin de disuadir a Putin para que no tomara la decisión de invadir Ucrania.

Los jefes de Estado y de Gobierno de Estado de los veintisiete acordaron esta noche una batería de sanciones para golpear a la economía, la energía y el comercio ruso a raíz a la invasión de Ucrania, si bien optaron por no desplegar todas las opciones aún y han explorado el alcance de futuras sanciones y los requisitos para su activación.

El presidente Sánchez ha descartado el envío de nuevas tropas y todas las acciones se tomarán «en el marco de la OTAN». En este sentido, ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano: «El mensaje principal que trasladamos todos los miembros y las instituciones europeas es de una profunda solidaridad». Asimismo, el presidente del Gobierno español ha incidido en la importancia de la «firmeza» en la respuesta ante la invasión rusa.

La presidenta de la Comisión Europea, por su parte, tras la cumbre europea extraordinaria ha desglosado el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia y que afectan a sectores como el financiero, energético, transportes, así como a las exportaciones y a la política de visados que, en este caso, irán dirigidos a diplomáticos y empresarios. «Las sanciones aumentan los costes de Rusia para financiarse y van a erosionar su base industrial», ha manifestado Ursula von der Leyen. Las sanciones también afectarán a las «élites rusas». Von der Leyen también aseguró que «vamos a golpear el acceso de Rusia a la tecnología que necesitan de manera tan determinante».

