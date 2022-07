Sánchez aceptará a golpistas indultados como Turull en la mesa de negociación con la Generalitat

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la puerta a que los golpistas indultados se sienten en la próxima mesa de negociación con los separatistas que se reunirá la última semana de julio. Fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo, consultadas por este periódico, señalan que Sánchez “está dispuesto” a sentarse con Jordi Turull “para facilitar que Junts per Catalunya esté presente”. Así se lo ha hecho saber también este viernes a Pere Aragonés en la reunión que ha mantenido con president de la Generalitat en La Moncloa.

JxCAT, una de las organizaciones políticas separatistas con mayor respaldo social, se había quedado fuera de la mesa de negociación en la última reunión. La formación que en ese momento presidía Carles Puigdemont propuso que el secretario general, Jordi Sánchez, y el ex conseller de Presidencia Jordi Turull formasen parte de la delegación catalana. Moncloa no lo vio con buenos ojos y Aragonés dejó a sus socios fuera del encuentro. Moncloa considera que la presencia de Junts en el encuentro, en el que no estarán ni Sánchez ni Aragonés, «legitima» los acuerdos que se prevé alcanzar.

Con la mayoría de la legislatura en el aire, por los múltiples desencuentros con sus socios, Sánchez permitirá ahora que Turull se pueda sentar en la mesa. Moncloa considera que “es una forma de normalizar las cosas”. El otro nombre de la discordia, Jordi Sánchez, ya no estará en la propuesta de Junts. Le podría relevar, indican fuentes de la organización, la procesada Laura Borràs, presidenta del Parlament e imputada por corrupción.

Ese cambio de postura del Gobierno respecto a los indultados, cuando ya se ha cumplido un año de su salida de prisión, daría pie también a que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, estuviera en la parte catalana de la mesa. En su entorno le siguen recomendando que no vaya. Sus asesores le aconsejan que se reserve para la foto de un posible acuerdo y “no se queme” mientras en una negociación que no avanza.

Su partido, además, es muy reacio a que participen en la cita personas que no ostentan cargo institucional en el Govern en la actualidad. Fue Esquerra la que negoció la mesa con el PSOE, durante la investidura de Pedro Sánchez, y siempre le han querido otorgar una importancia superior a la que le dan los socialistas, vendiéndola como un espacio de negociación entre Gobiernos.

Tras las elecciones andaluzas, y muchos meses de retraso respecto a cuando se tenía que haber reunido por última vez la mesa, la voluntad del Gobierno y el Govern es que se citen antes de acabar este mes de julio en Madrid. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en Cataluña, Laura Vilagrà, ya se han reunido dos veces en las últimas semanas para avanzar en los contenidos y sobre todo en la metodología de trabajo. Coinciden en que «habrá acuerdos tangibles».

Retomar las reuniones de la mesa es uno de los acuerdos que han alcanzado los presidentes Sánchez y Aragonés en el encuentro que mantuvieron este viernes y que tenían pendiente desde hace meses, tras conocer el espionaje a través de Pegasus a varios dirigentes separatistas, entre ellos el propio Aragonés.