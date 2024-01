Albert Fernández Saltiveri era vicesecretario de comunicación del PP catalán cuando en 2021 fue denunciado por su ex mujer y actual líder del PP en Sant Adrià del Besos, Irene Pardo, de la que se había separado en 2019. Tras sufrir un calvario judicial de casi tres años en el que perdió su casa y su trabajo, Saltiveri fue absuelto en diciembre pasado por el Juzgado de lo Penal número 10 de Barcelona del delito de maltrato en el ámbito familiar, coacciones continuadas e injurias leves. «No le deseo a nadie que pase por ese mal trago», afirma. El entonces número 4 del PP catalán desvela a OKDIARIO que detrás de esa denuncia falsa hubo una maniobra orquestada por la antigua dirección del PP de Pablo Casado destinada a promover a su ex mujer dentro del partido a cambio de matarle a él políticamente. Hoy Saltiveri exige a Génova que eche a su ex mujer del partido: «Mi ex mujer mantiene todos sus cargos en el PP tras haberme denunciado falsamente por maltrato».

La historia de Albert Fernández Saltiveri se suma a la larga lista de españoles denunciados falsamente por violencia de género. Lo particular de su caso es que fue motivado por una venganza política dentro de la guerra sucia que mantenía el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, con el presidente del PP catalán, Alberto Fernández. Saltiveri no fue el único. Antes que él, García Egea fue a por Daniel Serrano, secretario general del PP catalán y que tuvo que renunciar a su cargo en enero de 2021 -en plena campaña de las autonómicas catalanas- tras ser denunciado falsamente por violación. Su causa fue archivada por Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en julio de 2022.

«Todo fue promovido por Génova 13»

«Tres meses después vino mi denuncia falsa», que a su juicio fue promovida por la propia dirección nacional de Génova 13. «Yo me enteré por un periodista que mi ex mujer me había denunciado por maltrato. Ese mismo periodista me llamó cuando fui absuelto para pedirme perdón por el daño ocasionado por esa noticia y me confesó que la había obtenido porque se la habían filtrado de Génova 13», cuenta Saltiveri sobre la denunciada de su ex mujer y los movimientos del PP entonces.

«Y en mi caso cogieron a mi ex pareja -que es miembro del partido, sigue siendo presidente de Nuevas Generaciones de Cataluña- y le dijeron: ‘Tú ayúdanos en esta tarea y nosotros te recompensaremos políticamente’. Y así sucedió. Yo de hecho me entero de que me ha puesto una denuncia porque me llama un periodista, un viernes por la noche y me dice que me han puesto una denuncia por violencia de género. Primera noticia ¿no? Esto fue en marzo de 2021, dos años y medio de habernos separado. Me cesaron de todos los cargos. Me tiraron a los leones y jamás se me respetó la presunción de inocencia», recuerda.

«En esos casi tres años hice trabajos de todo tipo como por ejemplo estar de vigilante de noche en un hotel, en la campaña de verano, alquilar pisos y hacer la limpieza, cambiar camas, lavar sábanas, limpiar retretes y para mí no es ninguna deshonra, todo lo contrario. Yo creo que cualquier trabajo es muy digno. Trabajar para poder comer es muy digno. Y a mí no se me cayeron los anillos para nada y he salido hacia adelante. Luego me puse como autónomo en el sector inmobiliario y paso a paso, día a día, piedra a piedra, he ido construyendo otra vez una nueva, un nuevo futuro y hoy estoy trabajando en una empresa y ganándome la vida, lo más honestamente que puedo y que sé», relata.

‘Pena del telediario’

La única persona del PP nacional que le felicitó cuando fue absuelto fue Díaz Ayuso. «Mi caso abrió todos los telediarios y periódicos del país. Claro, a mí las consecuencias, tanto profesionales como personales, me han producido un daño irreparable. Ya no por contar lo que sufre la familia, las noches sin dormir y estas cosas y estas vicisitudes que, a nivel personal y familiar, han durado casi tres años y eso evidentemente no confío que nadie me las pueda reparar», continúa relatando Saltiveri.

«Nadie del partido tuvo alguna muestra pública de solidaridad conmigo. No se me dio ni un minuto de presunción de inocencia. A los diez días de suceder esto, la señora Irene Pardo accede a un puesto público de responsabilidad con un buen sueldo en el Ayuntamiento de Barcelona. Teodoro García Egea jamás se puso en contacto conmigo», recuerda.

La justicia que le robaron a Saltiveri en su partido la encontró en cuatro magistradas que fallaron dos veces a su favor ante la falta de pruebas. «Mi ex mujer dijo que le había pegado en la cara nada menos que con un casco de moto. Pero olvidó que dos días después de esa supuesta agresión, subió fotos suyas a Instagram sin un rasguño», afirma en relación con Irene Pardo.

«Yo creo que tiene que haber una justicia social y en este caso una justicia interna en el partido político. Y eso es lo que yo estoy reclamando en estos momentos. Pido la restitución de todas mis responsabilidades en el Partido Popular, tanto profesionales como orgánicas, y evidentemente la destitución fulminante de esta persona, tras haber cometido un hecho tan miserable a un compañero de partido», explica Saltiveri. «¿Por qué siguen avalando a una persona tras un hecho tan grave? ¿Quién apadrina a esta persona? ¿Cómo de importante es para que algunos que tienen responsabilidades no tomen medidas de forma inmediata?».

